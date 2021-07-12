Пропавший в Таллинне 19-летний уроженец Латвии найден: он шел пешком до Риги

Вечером в субботу, 10 июля, в Таллинне пропал 19-летний гражданин Латвии Ричард Нарезийс. По словам его знакомого, который живет в Таллинне, около 23:00 Ричард покинул пляжную зону у Рейди-теэ так внезапно, что его таллиннский знакомый и друг Ричарда, приехавший вместе с ним из Риги, не заметили, в каком направлении ушел парень. По словам знакомого, телефон Ричарда остался у него.

В SA Kadunud позднее поступила информация, что ранним утром 11 июля Ричард был на Таллиннском автобусном вокзале в 06:23. Парень хотел сесть на автобус до Риги, но водитель его не пустил. По последним данным, он покинул вокзал и пошел в направлении Тартуского шоссе в 09:16.

Сегодня же руководитель фонда SA Kadunud Ааре Рюйтель сообщил, что Ричард найден живым.

"Сегодня в 10:57 мне на инфотелефон фонда 6616776 позвонила Мария, которая вчера вечером ехала из Пярну в Таллинн со своим супругом Александром. На пути из Пярну недалеко от Мярьямаа они заметили человека, лежащего на обочине дороги. Они остановили машину, подошли к лежащему и разбудили его", - написал Рюйтель.

Молодой человек был трезвым и сказал, что решил идти до Риги пешком, потому что никто не хотел его подвезти из-за страха перед Covid. По его словам, он так устал, что просто лег и уснул. Мария и Александр посадили парня в машину и добрались до первой заправки, чтобы купить ему поесть. Они были с ним до тех пор, пока не удалось договориться с каким-то водителем из Латвии, который согласился довезти Ричарда до Риги.

Было уже около 22:00, когда молодой человек сел в машину благодаря Марии и Александру. Этим утром Мария рассказала своей подруге о случившемся. Подруга же видела пост фонда о пропавшем Ричарде. Информация сошлась, и Мария связалась с фондом, чтобы сообщить новости. Рюйтель позвонил близким Ричарда. Парень уже ночью добрался до дома, и с ним удалось поговорить лично.

Рюйтель также долго общался с Марией, чтобы отблагодарить за их с мужем милосердие.