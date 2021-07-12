Гобземс предлагает закрепить в Конституции принцип добровольности вакцинации

Как Гобземс сообщил в Facebook, от имени своей партии "Закон и порядок" он предлагает внести поправки в статью 111 -ю Конституции, которая гласит, что государство защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум медицинской помощи.

Депутат предлагает дополнить эту статью положением о запрете обязательной вакцинации и ограничений для лиц, не прошедших вакцинацию.

Гобземс считает, что это самый быстрый и юридически эффективный способ остановить принудительную вакцинацию - быстрее, чем иск или инициатива на портале Manabalss.lv.

В видеоролике на своей странице в Facebook Гобземс говорит, что необходимо собрать около 155 000 подписей, чтобы инициировать референдум против "принудительной вакцинации". Он предполагает, что эта цель будет достигнута через два-три месяца.

В ЦИК подтвердили, что заявление принято и будет рассмотрено в соответствии с законом в течение 45 дней.