Гобземс предлагает закрепить в Конституции принцип добровольности вакцинации

Как Гобземс сообщил в Facebook, от имени своей партии "Закон и порядок" он предлагает внести поправки в статью 111 -ю Конституции, которая гласит, что государство защищает здоровье людей и гарантирует каждому минимум медицинской помощи.
Депутат предлагает дополнить эту статью положением о запрете обязательной вакцинации и ограничений для лиц, не прошедших вакцинацию.
Гобземс считает, что это самый быстрый и юридически эффективный способ остановить принудительную вакцинацию - быстрее, чем иск или инициатива на портале Manabalss.lv.
В видеоролике на своей странице в Facebook Гобземс говорит, что необходимо собрать около 155 000 подписей, чтобы инициировать референдум против "принудительной вакцинации". Он предполагает, что эта цель будет достигнута через два-три месяца.
В ЦИК подтвердили, что заявление принято и будет рассмотрено в соответствии с законом в течение 45 дней.
Как сообщалось, неделю назад Кабинет министров концептуально решил, что работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего ковид-сертификат до 15 сентября. Также решено, что вакцинация будет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.