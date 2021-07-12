Официально: на улице Чака останется только одна велополоса

Изменения

Велополоса будет сохранена по направлению к центру.

Общественный транспорт будет курсировать в этом направлении по общей полосе, вместе с другими автомобилями.

В направлении от центра велополосы больше не будет, однако будут созданы две полосы - одна отдельная для общественного транспорта, другая - для автомобилей.

Барона - пешеходная и велосипедная?

Департаменту также поручено к 1 апреля разработать решения по преобразованию улицы Барона в пешеходную и велосипедную с приоритетом для движения трамваев.

Как сообщалось ранее, комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы снова рассмотрел вопрос об экспериментальных велополосах на улице Чака.

Департамент предлагал различные варианты решения транспортных проблем на улице Чака, к примеру:

сохранение полос для велосипедистов и сокращение транзитного движения на улицах Чака и Барона,

или, наоборот, ликвидацию велополос на улице Чака и превращение улицы Барона в велосипедную магистраль.

По мнению департамента, содержание велополос на Чака потребует минимум около миллиона евро для приспособления инфраструктуры, тогда как самый дорогой вариант обойдется в 5,7 млн евро.

Отказ от велосипедных дорожек и перемещение велосипедистов на улицу Барона потребует около 200 000 евро, а с полным изменением организации движения - вплоть до 500 000.