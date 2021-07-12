Официально: на улице Чака останется только одна велополоса
Сегодня, 12 июля, комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы принял решение с 1 сентября изменить организацию движения на улице Чака, сохранив только одну велосипедную полосу.
Сегодня, 12 июля, комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы принял решение с 1 сентября изменить организацию движения на улице Чака, сохранив только одну велосипедную полосу.
Изменения
Общественный транспорт будет курсировать в этом направлении по общей полосе, вместе с другими автомобилями.
В направлении от центра велополосы больше не будет, однако будут созданы две полосы - одна отдельная для общественного транспорта, другая - для автомобилей.
Барона - пешеходная и велосипедная?
Департаменту также поручено к 1 апреля разработать решения по преобразованию улицы Барона в пешеходную и велосипедную с приоритетом для движения трамваев.
Как сообщалось ранее, комитет по делам сообщения и транспорта Рижской думы снова рассмотрел вопрос об экспериментальных велополосах на улице Чака.
Департамент предлагал различные варианты решения транспортных проблем на улице Чака, к примеру:
По мнению департамента, содержание велополос на Чака потребует минимум около миллиона евро для приспособления инфраструктуры, тогда как самый дорогой вариант обойдется в 5,7 млн евро.
Отказ от велосипедных дорожек и перемещение велосипедистов на улицу Барона потребует около 200 000 евро, а с полным изменением организации движения - вплоть до 500 000.
Помимо этого, планируется ограничить транзитное движение частных автомашин по улице Барона, для чего будут установлены соответствующие дорожные знаки.