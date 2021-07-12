Эстонского посла не пустили в самолет

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета за отказ надеть маску. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Также сообщается, что дипломат вел себя агрессивно и пришлось вызвать охранников аэропорта. Посла вывели из зоны ограниченного доступа и он с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских. Во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно. Показав дипломатический паспорт, он покинул помещение аэропорта. Самолет в Казахстан вылетел без него.

Специалист по коммуникациям Министерства иностранных дел Аари Леммик подтвердл Postimees, что посол пропустил самолет из-за недоразумения по поводу ношения маски. В МИДе не смогли подтвердить возможное опьянение или агрессивное поведение. Помимо покупки нового билета, на Мяэмеэса не наложат никаких санкций, но он должен отчитаться перед МИДом. "Правила должны соблюдать все", - подчеркнул Леммик, добавив, что сам Мяэмеэс сожалеет об этом происшествии.