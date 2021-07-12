Пн, 12.07.2021
Данное заявление не означает, что все сейчас начнут использовать третью дозу. Идет дискуссия о группах пациентов, которым может быть показана третья доза - например, людям с трансплантацией органов, с ослабленным иммунитетом, возможно, также пожилым людям. Уга Думпис, инфектолог больницы Страдиня, профессор Латвийского университета
Уга Думпис, инфектолог больницы Страдиня, профессор Латвийского университета
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Эстонского посла не пустили в самолет

Посол Хейти Мяэмеэс и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. ФОТО: Välisministeerium

Посла Эстонии в Нур-Султане Хейти Мяэмеэса не пустили в самолет, направляющийся в столицу Казахстана из аэропорта Варшавы. По данным СМИ, причиной стал отказ от ношения маски и агрессивное поведение, пишет Rus.Postimees.

В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена посла Эстонии в Польше не пустили на борт самолета за отказ надеть маску. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Также сообщается, что дипломат вел себя агрессивно и пришлось вызвать охранников аэропорта. Посла вывели из зоны ограниченного доступа и он с сотрудниками охраны ждал прибытия полицейских. Во время проверки посол уже был в маске и вел себя спокойно. Показав дипломатический паспорт, он покинул помещение аэропорта. Самолет в Казахстан вылетел без него.

Специалист по коммуникациям Министерства иностранных дел Аари Леммик подтвердл Postimees, что посол пропустил самолет из-за недоразумения по поводу ношения маски. В МИДе не смогли подтвердить возможное опьянение или агрессивное поведение. Помимо покупки нового билета, на Мяэмеэса не наложат никаких санкций, но он должен отчитаться перед МИДом. "Правила должны соблюдать все", - подчеркнул Леммик, добавив, что сам Мяэмеэс сожалеет об этом происшествии.

54-летний Мяэмеэс является послом в Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Туркменистане с 2017 года. До этого его постоянная работа была в Варшаве, где он работал советником в посольстве.

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