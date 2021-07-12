Стоящий на жаре работник в костюме дракона вызывал бурю мнений в соцсетях

Волну недовольства в Twitter вызвала фотография, которую опубликовал Марис Антонс. На фото видно, что возле магазина сладостей Laima стоит некий мужчина с костюме зеленого дракона. Также на фото было указано, что температура воздуха в тот момент показывала +32 градуса.

Люди были озадачены решением компании выставить сотрудника в таком костюме на улицу в жаркую погоду.

Ok, es zinu, ka jums visiem jau šķiet, ka es esmu pasaules lielākais asshole, kuram patīk piepisties visiem pēc kārtas, bet man tiešām šķiet, ka pasaule var būt labāka, ja bišķīt mazāk dara nepareizi.

Te gribētos komentāru no @LaimaSaldumi. Šis bija šodien ap vieniem. pic.twitter.com/AwdDcEUKZS — Māris Antons palaiž muti 🇱🇻 (@MarisAntons) July 10, 2021

"Хорошо, я знаю, вы все уже думаете, что я самый большой засранец в мире, которому нравится докапываться до чего угодно, но я действительно думаю, что мир может стать лучше, если мы будем делать чуть меньше неправильных вещей. Здесь я хотел бы получить комментарий от @LaimaSaldumi. Это было сегодня примерно в час дня", - написал Марис.

Izskatās pēc soda veida. — Dainis Jakovels (@DainisJakovels) July 11, 2021

"Выглядит, как наказание", - добавляет другой пользователь Twitter.

Es braucu garām ar velo. Nezinu kāda bija sistēma. Es ielas ēnas pusē tajā brīdī svīdu t kreklā un šortos pārāk nekustoties. — Māris Antons palaiž muti 🇱🇻 (@MarisAntons) July 10, 202

"Я проезжал мимо на велосипеде. Я не знаю, что это была за система. На тот момент я потел даже в тени в футболке и шортах. И особо не двигаясь", - ответил Марис.

Darba likumā un saistītajos aktos īsti nav noteikti temperatūras ierobežojumi darbam ārpus telpām. Neētiski? Protams! — Dace (@zhagata) July 10, 2021

"В закон о труде и в связанных с ним законах ничего не сказано про темепературу, которая может внести ограничения в работе на открытом воздухе. Неэтично? Конечно!", - возмущается пользователь Даце.

Вскоре другой пользователь Twitter опубликовал фотографию мужчины, одетого в костюм замороженного йогурта.

šitiem kostīmiem iekšā ir ventilatoriņš, ja tas drusku mierina 😃 — yael (@baletomaanija) July 11, 2021

Gribētu redzēt to Laimas mārkeringa priekšnieci sniedzam interviju pēc 1 h šādā kostīmā. — Uģis Vītiņš (@uga20001) July 10, 2021

Портал Apollo.lv связался с менеджерами Orkla Latvija, которые объяснили ситуацию:

"Прежде всего, мы ценим то, что люди выразили сочувствие и обеспокоенность по поводу жары, потому что нашим приоритетом также является здоровье и безопасность сотрудников, и в данном случае наемного работника.

Эта услуга была предоставлена ​​нам внешним поставщиком услуг SIA Promo Team, с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве, и поэтому детали всегда обсуждаются по предварительному согласованию.

На прошлой неделе в рамках Недели шоколада мы организовали различные мероприятия в Музее шоколада Laima и на улице Миера в Риге. В субботу мы организовали двухчасовое мероприятие с талисманом Drako, которое проходило как внутри Музея шоколада Laima, развлекая посетителей, так и у входа в музей.