Стоящий на жаре работник в костюме дракона вызывал бурю мнений в соцсетях

Волну недовольства в Twitter вызвала фотография, которую опубликовал Марис Антонс. На фото видно, что возле магазина сладостей Laima стоит некий мужчина с костюме зеленого дракона. Также на фото было указано, что температура воздуха в тот момент показывала +32 градуса.
Люди были озадачены решением компании выставить сотрудника в таком костюме на улицу в жаркую погоду.
"Хорошо, я знаю, вы все уже думаете, что я самый большой засранец в мире, которому нравится докапываться до чего угодно, но я действительно думаю, что мир может стать лучше, если мы будем делать чуть меньше неправильных вещей. Здесь я хотел бы получить комментарий от @LaimaSaldumi. Это было сегодня примерно в час дня", - написал Марис.
"Выглядит, как наказание", - добавляет другой пользователь Twitter.
"Я проезжал мимо на велосипеде. Я не знаю, что это была за система. На тот момент я потел даже в тени в футболке и шортах. И особо не двигаясь", - ответил Марис.
"В закон о труде и в связанных с ним законах ничего не сказано про темепературу, которая может внести ограничения в работе на открытом воздухе. Неэтично? Конечно!", - возмущается пользователь Даце.
Вскоре другой пользователь Twitter опубликовал фотографию мужчины, одетого в костюм замороженного йогурта.
Портал Apollo.lv связался с менеджерами Orkla Latvija, которые объяснили ситуацию:
"Прежде всего, мы ценим то, что люди выразили сочувствие и обеспокоенность по поводу жары, потому что нашим приоритетом также является здоровье и безопасность сотрудников, и в данном случае наемного работника.
Эта услуга была предоставлена нам внешним поставщиком услуг SIA Promo Team, с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве, и поэтому детали всегда обсуждаются по предварительному согласованию.
На прошлой неделе в рамках Недели шоколада мы организовали различные мероприятия в Музее шоколада Laima и на улице Миера в Риге. В субботу мы организовали двухчасовое мероприятие с талисманом Drako, которое проходило как внутри Музея шоколада Laima, развлекая посетителей, так и у входа в музей.
Поскольку в субботу очень много людей были именно в музее, мужчина в костюме талисмана проводил большую часть времени в помещении, но талисман Drako мог свободно оставаться как в помещении, так и на улице, выбирая место сам".