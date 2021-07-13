Через месяц Айнар Шлесерс учредит партию
Экс-политик Айнар Шлесерс намерен 14 августа учредить новую партию, сообщает Latvijas Avīze.
Экс-политик Айнар Шлесерс намерен 14 августа учредить новую партию, сообщает Latvijas Avīze.
На съезде партии Шлесерс планирует выдвинуть кандидатов на должности министров, спикера Сейма и президента государства. С этого момента партия начнет избирательную кампанию в 14-й Сейм, в которой будут задействованы эти люди.
Шлесерс объявил о своем возвращении в политику весной после того, как прокуратура предъявила ему и экс-премьеру Андрису Шкеле обвинения в возможных незаконных действиях при внедрении цифрового телевидения.