Вт, 13.07.2021
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Через месяц Айнар Шлесерс учредит партию

Айнар Шлесерс ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Экс-политик Айнар Шлесерс намерен 14 августа учредить новую партию, сообщает Latvijas Avīze.

На съезде партии Шлесерс планирует выдвинуть кандидатов на должности министров, спикера Сейма и президента государства. С этого момента партия начнет избирательную кампанию в 14-й Сейм, в которой будут задействованы эти люди.

Шлесерс не раскрывает название партии, но, как пишет газета, это может быть "что-то хорошо забытое старое". Издание напоминает, что Шлесерс пришел в политику в 1998 году, основав Новую партию.

Шлесерс объявил о своем возвращении в политику весной после того, как прокуратура предъявила ему и экс-премьеру Андрису Шкеле обвинения в возможных незаконных действиях при внедрении цифрового телевидения.

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