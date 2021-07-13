Вт, 13.07.2021
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В понедельник в результате ДТП пострадал 21 человек, один погиб

Автомобиль после аварии. Иллюстративное фото. ФОТО: LETA

Новая неделя на латвийских дорогах началась неспокойно - в понедельник в ДТП погиб один человек и пострадал еще 21, сообщили в Госполиции.

Авария с погибшим произошла в Видземе. Как рассказала старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, в 15:20 в Сарканьской волости Мадонского края водитель Volvo не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стену. Водитель погиб на месте происшествия, а пассажир доставлен в медицинское учреждение.

За сутки составлено 10 протоколов о вождении в нетрезвом состоянии, один за вождение под воздействием наркотиков, 219 за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлен 471 протокол.

За сутки в Латвии зарегистрировано 90 автоаварий.

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