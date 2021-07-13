В понедельник в результате ДТП пострадал 21 человек, один погиб

Авария с погибшим произошла в Видземе. Как рассказала старший специалист Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане, в 15:20 в Сарканьской волости Мадонского края водитель Volvo не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в стену. Водитель погиб на месте происшествия, а пассажир доставлен в медицинское учреждение.