Небольшой городок Бельгии хочет снести памятник латышским солдатам, зачисленным в легион

"Когда я узнала, что памятник, посвященный латвийским солдатам, находится под угрозой сноса, я поняла, что необходимы срочные меры. Поэтому я призвала коллег, с которыми мы работаем в Группе исторической памяти ЕП, обратиться к мэру Зедельгема и депутатам, объяснив им историческое значение этого памятника, опровергнув ложные утверждения и попросив сохранить его", - пояснила свои действия депутат Европейского парламента Инесе Вайдере.

По словам депутата,

предложение о сносе памятника появилось недавно и было опубликовано в нескольких бельгийских СМИ. В нем сообщалось, что представители нескольких местных политических сил оказали давление на самоуправление Зедельгема с целью демонтажа мемориала.

Это основано на доводе о том, что памятник латышским легионерам "прославляет нацистских пособников". В результате давления самоуправление Зедельгема решило переименовать площадь Свободы, на которой расположен памятник, а также изменить табличку, установленную на памятнике.

"Ясно, что местным политикам не только не хватает понимания исторических фактов, но они еще и подвержены "давлению со стороны".

Поэтому в письме мы объясняем, что латышские легионеры были мобилизованы в вооруженные силы нацистской Германии против их воли и международно признано, что латышский легион не имеет ничего общего с нацистскими преступлениями против человечества. Мы также подчеркиваем, что именно советская пропаганда создала ложное представление о том, что наши легионеры должны быть приравнены к нацистам, и эта дезинформация до сих пор активно распространяется Россией с целью очернить Латвию", - добавила депутат.

Письмо, направленное Вайдере, было подписано депутатами Европарламента из различных стран ЕС и политических групп, и она надеется, что депутаты Европарламента в Зедельгеме прислушаются к аргументам и сохранят памятник, поскольку "уничтожение этого мемориала будет направлено против всех, кто воевал во Второй мировой войне не по своей воле".