Санкции, газ и снова кредит: Путин и Лукашенко встретились уже в четвертый раз за год

Переговоры прошли в Стрельне, пригороде Санкт-Петербурга, они продолжались пять часов и 20 минут, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", связанный с официальными белорусскими властями.

В ходе переговоров было достигнуто соглашение, что Россия в следующем году будет продавать Беларуси газ по ценам текущего, без индексации, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Также Лукашенко и Путин "договорились об объемах кредитной поддержки", добавил Песков.

На переговорах также была затронута тема западных санкций против Беларуси. "Выработали шаги по работе в областях таможенного, налогового регулирования, обменялись мнениями по международной обстановке, по проблемам", сказал пресс-секретарь главы РФ.