"Сильно облегчает процесс!": соискатели гражданства Латвии теперь смогут самостоятельно проверить себя

Кампания знакомит с процессом получения гражданства Латвии в порядке натурализации, а также открывает доступ к простому в использовании, легко доступному

бесплатному электронному инструменту самопроверки, с помощью которого заинтересованные могут протестировать свои знания и подготовиться к проверкам на получение гражданства Латвии

"Вопрос о разработке цифрового инструмента был актуален уже долгое время, однако особенно важным он стал в виду сложившейся эпидемиологической ситуации, когда очное общение ограничено, а значение виртуальной коммуникации при выполнении ежедневных задач значительно возросло", - говорит Улдис Апситс, заместитель руководителя Управления по делам гражданства и миграции. "Разработка электронного инструмента, позволяющего проверить навыки владения латышским языком и другие знания, необходимые для получения гражданства Латвии, важный и очень нужный шаг, который дает возможность пройти проверки на натурализацию в ознакомительном режиме и убедиться в своих знаниях, а также дает более четкое представление о том, что ждет на проверках".

А много желающих?

С начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года по 31 декабря 2020 года получено 148 478 заявлений на натурализацию 161 911 лиц. Согласно данным Регистра физических лиц на 1 января 2020 года в Латвии проживало 2,083 миллиона жителей, из которых:

1,768 миллиона являются гражданами Латвии (85%),

216,682 тысячи жителей (10%) - неграждане Латвии

и 98,201 тысячи иностранцы (5%).

Статистика показывает, что с каждым годом снижается количество лиц, которые хотят получить гражданство Латвии и пройти необходимые проверки. В 2018 году в порядке натурализации гражданство Латвии получили 930 человек, в 2019 году - 808 человек, а в 2020 году - 725 человек.

Чего боятся?

Управление регулярно проводит опросы, чтобы выяснить отношение неграждан Латвии к получению гражданства Латвии. Данные опроса 2019 года свидетельствуют, что основной причиной, которая сдерживает неграждан от натурализации, - это сомнение в том, что они смогут пройти указанные в Законе о гражданстве проверки, - на этот счет переживают 23% респондентов. В более давнем количественном исследовании, проведенном в 2013 году, в качестве одного из аспектов, который удерживает респондентов от получения гражданства Латвии, упомянут страх того, что из-за эмоционального напряжения они не смогут пройти указанные в Законе о гражданстве проверки.

"Когда я начал процесс натурализации, то много занимался с частным преподавателем, чтобы подготовиться к проверке латышского языка. Электронный инструмент самопроверки для натурализации сильно облегчает процесс обучения и возможность проверки освоенных знаний. Думаю,

это очень хорошее решение, которое поможет натурализоваться",

- своим опытом делится чемпион мира и Европы по кикбоксингу Заур Джавадов.