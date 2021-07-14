Как настолько быстро разработанные вакцины могут быть эффективны и безопасны? Объясняет ученый

Как можно быть уверенным, что вакцины, разработанные так быстро, эффективны и безопасны?

Разговаривая на эту тему с родственниками и друзьями, время от времени слышу вопрос: если вакцины против Covid-19 были разработаны так быстро, как мы можем быть уверены в их безопасности? Если на разработку и тестирование вакцин обычно уходит несколько лет, почему для вакцины от Covid-19 было достаточно всего лишь месяцев?

Вот что я ответил на эти вопросы несколько дней назад. Вся информация из качественных источников информации (в основном на английском), от меня самого - только вид, в котором она структурирована и представлена.

Биотехнология позволяет быстрее разрабатывать вакцины

Вакцина Moderna против Covid-19 была разработана за один день, 10 января 2020 года. Как это возможно?

До этого дня были десятилетия работы над технологиями, которые сделали это возможным. Когда-то вакцины были созданы путем выращивания "ослабленного" вируса, который не может вызывать болезни, но создает иммунитет. Вирус культивировали в искусственных условиях путем отбора вариантов вируса, которые были менее агрессивными, пока не появился вирус, который больше не вызывал заболевание, но был достаточно похож на исходный вирус, чтобы, проникая в наш организм, вызвать иммунитет к настоящему вирусу.

Такой процесс отбора потребовал много экспериментов, на которые ушло время.

На создание действующей вакцины потребовались годы работы, а болезни существовали десятилетиями.

Развитие молекулярной биологии стало менять это. В 1976 году бельгийские биологи впервые смогли расшифровать генетический код вируса. С каждым десятилетием технологии декодирования генома развивались и становились дешевле, быстрее и доступнее.

В конце 1980-х годов ученые начали работать над искусственными вирусоподобными частицами, которые, когда попадают в наш организм, делают что-то необходимое. Первые шаги были очень трудными. Но за 30 лет ученые выяснили, как сделать фрагмент генетического кода вируса и поместить его в толстую оболочку, чтобы иммунная система человека могла выработать иммунитет к вирусу, из которого взят этот фрагмент генетического кода.

Это научное чудо, за которым стоят 30 лет работы многих людей. Вы можете быстро расшифровать вирусный геном, вырезать нужный фрагмент и синтезировать содержащие его частицы. Технологии сложны, но как только они освоены, их гораздо легче адаптировать для создания вакцины против определенного вируса.

Андрис Амбайнис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В последние годы перед пандемией Covid-19 технология была готова. Одна из лабораторий США даже изучила, как разработать вакцину против одного из коронавирусов, заражающих мышей, для возможного будущего эксперимента с лабораторными мышами.

10 января 2020 года китайские ученые опубликовали генетический код вируса SARS-Cov-2. Компании Moderna и ученым потребовался один день, чтобы адаптировать проект вакцины против коронавируса для мышей к новому человеческому коронавирусу.

Деньгами можно добиться скорости. Очень большими деньгами можно достичь высокой скорости