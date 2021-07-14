Минюст считает, что право увольнять работников без ковид-сертификатов соответствует Конституции

В среду Кабинет министров рассмотрит поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, которые предусматривают после 1 октября право работодателей увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат.

По мнению авторов поправок, они предусматривают новый подход к сокращению распространения Covid-19 и защите здоровья каждого человека, возлагая на государственные органы обязанность оказывать эпидемиологически безопасные услуги, а на работодателя - обеспечить эпидемиологически безопасную рабочую среду.

Почему это соответствует Конституции?

Как поясняет Минюст, право на неприкосновенность частной жизни, согласно ст.96 Конституции, предусматривает право человека распоряжаться собственным телом, принимать решения, влияющие на его жизнь, и широкие возможности жить по своему усмотрению.

В свою очередь в соответствии со ст. 116 Конституции указанные в ст. 96 права могут быть ограничены в предусмотренных законом случаях в целях защиты прав других людей, демократического государственного строя, общественной безопасности, благополучия и морали.

Ст. 99 Конституции предусматривает право на свободу мысли и религиозных убеждений, и человек имеет право формировать свое мнение относительно вакцинации на основе доступной ему информации и особенностей своего восприятия. В то же время ст. 116 Конституции предусматривает ограничения только на внешние проявления религиозных убеждений, тогда как внутренние проявления не могут быть ограничены, отмечает Минюст.

Министерство подчеркивает, что законопроект не предусматривает обязательной вакцинации людей.

"Ни один человек не должен подвергаться принудительной вакцинации против его воли, независимо от причин такого пожелания.

Законопроект устанавливает конкретные критерии, в соответствии с которыми работодатель может потребовать вакцинации работника, а также обязанность работодателя принимать решения в индивидуальном порядке и с учетом принципов соразмерности, справедливости и равенства", - указало министерство.

Также Минюст подчеркивает, что вакцинация как предварительное условие выполнения работы или должностных обязанностей затрагивает право свободного выбора профессии и места работы в соответствии со своими способностями и квалификацией, предусмотренное ст. 106 Конституции. Как напоминает Минюст, Конституционный суд неоднократно признавал, что ст. 106 Конституции гарантирует не право на работу, а право свободного выбора профессии и места работы, в том числе право сохранять существующее занятие и место работы.

Право свободно выбирать род занятий

Основные права, закрепленные в ст. 106 Конституции, защищают человека от любых действий государства, ограничивающих свободу выбора профессии.

Конституционный суд признал, что законодатель имеет право выдвигать требования к конкретной профессиональной деятельности в той степени, в которой это необходимо в интересах общества.

"Право свободно выбирать род занятий, включая право сохранять существующий род занятий, может быть ограничено, но соответствующее ограничение должно быть установлено законом, соответствовать одной из законных целей, указанных в ст. 116 Конституции, и быть соразмерным", - пояснили в Минюсте.