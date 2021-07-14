Гендиректор департамента здоровья: В Эстонии началась третья волна Covid-19

"Штамм дельта обрисован совершенно ясно. В начале июня был момент, когда он выявлялся в 8-10 процентах всех проб. На сегодня это 80 процентов и выше", - заявил Ланно.

По его словам, есть регионы, где уровень заражения растет очень быстро. "Если мы посмотрим на прогнозы до августа, то увидим, что в середине августа в день будет 150 инфицированных. Рост инфекции мы видим в первую очередь в Южной Эстонии", - сказал Ланно.

Он указал, что третья волна к сегодняшнему дню уже началась. "В ограничении распространения штамма дельта самую важную роль играет департамент здоровья. Никто не хочет ситуации, которая была в августе прошлого года. Но ясно одно - третья волна на сегодня уже началась", - сказал гендиректор департамента здоровья.

"Сократились сроки, в которые люди попадают в больницу, что свидетельствует о том, что симптомы все-таки проявляются незамедлительно. Болезнь также сместилась в сторону более молодого поколения. На прошлой неделе не установлено ни одного очага в попечительских домах, тут мы добились контроля.

На самом деле ситуация может остаться такой же или измениться к худшему. Это зависит от нашего старания. Вакцинация по-прежнему остается волшебной палочкой, мы должны прилагать в этом направлении усилия, прежде чем начнется учебный год", - отметил Ланно.

Глава консультирующего правительство научного совета, профессор вирусологии Ирья Лутсар отметила, что эта болезнь волнообразна и скоро она не отстуупит.