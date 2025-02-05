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Для Центра госязыка подобрали нового директора

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Книги "Латышский язык"
Книги "Латышский язык" Фото: Evija Trifanova/LETA

На должность директора Центра государственного языка (VVC) выдвинута юрист Инесе Мухка, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

В настоящее время Мухка занимает должность юридического директора администрации Сейма. В случае утверждения на должности директора VVC ей придется покинуть эту должность.

Мухка более 16 лет является практикующим специалистом по юридической терминологии латышского языка и лектором, дает заключения и консультации по использованию латышского языка и профессиональной терминологии в юридических текстах и при составлении документов.

Мухка имеет степень магистра педагогики, магистра филологии и бакалавра права, которые получила в Латвийском университете.

Конкурс на должность директора VVC был объявлен в связи с выходом на пенсию прежнего руководителя центра Мариса Балтиньша, который возглавлял VVC с 2009 года.

В конкурсе на должность директора VVC участвовали 14 кандидатов.

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