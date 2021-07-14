PMLP предлагает пройти бесплатный электронный тест для проверки натурализации

Сегодня, 14 июля, PMLP начинает информационную кампанию "Начни, получи!", которая знакомит с процессом получения гражданства Латвии в порядке натурализации, а также открывает доступ к простому в использовании бесплатному электронному инструменту самопроверки, с помощью которого все, кто желает получить гражданство, могут протестировать свои знания и подготовиться к проверкам на получение гражданства.

"Вопрос о разработке цифрового инструмента был актуален уже долгое время, однако особенно важным он стал в виду сложившейся эпидемиологической ситуации, когда очное общение ограничено, а значение виртуальной коммуникации при выполнении ежедневных задач значительно возросло, - отметил заместитель руководителя PMLP Улдис Апситс.

"Разработка электронного инструмента, позволяющего проверить навыки владения латышским языком и другие знания, необходимые для получения гражданства Латвии, важный и очень нужный шаг, который дает возможность пройти проверки на натурализацию в ознакомительном режиме и убедиться в своих знаниях, а также дает более четкое представление о том, что ждет на проверках", - добавил Апситс.

С начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года до 31 декабря 2020 года получено 148 478 заявлений на натурализацию 161 911 лиц. Согласно данным Регистра физических лиц, 1 января 2020 года в Латвии проживало 2,083 млн жителей, из них 1,768 млн являются гражданами Латвии (85%), 216,682 тыс. (10%) - негражданами Латвии, а 98,201 тыс. - иностранцами (5%). Статистика показывает, что с каждым годом снижается количество лиц, которые хотят получить гражданство Латвии и пройти необходимые проверки. В 2018 году в порядке натурализации гражданство Латвии получили 930 человек, в 2019 году - 808 человек, а в 2020 году - 725 человек.

Управление регулярно проводит опросы, чтобы выяснить отношение неграждан Латвии к получению гражданства. Данные опроса 2019 года свидетельствуют, что основной причиной, которая сдерживает неграждан от натурализации, это сомнения в том, что они смогут пройти предусмотренные в законе о гражданстве проверки - о этому поводу переживают 23% респондентов.