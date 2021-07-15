Сломанные деревья на дорогах, проводах и машинах: VUGD получила 45 вызовов, связанных с грозой
В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 45 вызовов в связи с ущербом, нанесенным грозой и сильным ветром в среду, 14 июля.
В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 45 вызовов в связи с ущербом, нанесенным грозой и сильным ветром в среду, 14 июля.
Как сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола, больше всего звонков - 28 - поступило из Риги и ее окрестностей с 15:20 до 20 часов.
Спасатели в основном убирали с дорог сломанные деревья, которые беспокоили водителей или пешеходов или представляли опасность для них, а в одном случае в Риге дерево было убрано с фасада жилого дома. Сломанные деревья упали также на провода и автомобили.
В Царникаве один участок дороги пришлось очищать от 19 сломанных деревьев, сказала Витола.
За прошедшие сутки, с 6:30 14 июля по 6:30 15 июля, в VUGD поступило 100 вызовов, в том числе 19 на пожары и 67 на спасательные операции.