Чт, 15.07.2021
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Сломанные деревья на дорогах, проводах и машинах: VUGD получила 45 вызовов, связанных с грозой

ФОТО: LETA

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 45 вызовов в связи с ущербом, нанесенным грозой и сильным ветром в среду, 14 июля.

Как сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола, больше всего звонков - 28 - поступило из Риги и ее окрестностей с 15:20 до 20 часов.

Спасатели в основном убирали с дорог сломанные деревья, которые беспокоили водителей или пешеходов или представляли опасность для них, а в одном случае в Риге дерево было убрано с фасада жилого дома. Сломанные деревья упали также на провода и автомобили.

В Царникаве один участок дороги пришлось очищать от 19 сломанных деревьев, сказала Витола.

За прошедшие сутки, с 6:30 14 июля по 6:30 15 июля, в VUGD поступило 100 вызовов, в том числе 19 на пожары и 67 на спасательные операции.

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