Сломанные деревья на дорогах, проводах и машинах: VUGD получила 45 вызовов, связанных с грозой

Как сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола, больше всего звонков - 28 - поступило из Риги и ее окрестностей с 15:20 до 20 часов.

Спасатели в основном убирали с дорог сломанные деревья, которые беспокоили водителей или пешеходов или представляли опасность для них, а в одном случае в Риге дерево было убрано с фасада жилого дома. Сломанные деревья упали также на провода и автомобили.

В Царникаве один участок дороги пришлось очищать от 19 сломанных деревьев, сказала Витола.