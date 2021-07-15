Дело Memory Water: суд отклонил ходатайство о пересмотре приговора PTAC

Как сообщила агентству LETA представитель PTAC Агнесе Тауриня, 7 декабря прошлого года центр принял решение запретить Memory Water применение недобросовестной коммерческой практики, которая проявлялась как вводящая в заблуждение информация о свойствах и качестве водных продуктов BIO ūdens, а также вводящая в заблуждение информация о технологии водоподготовки и знака качества.

За эти и другие нарушения PTAC наложил на компанию штраф в размере 15 000 евро. Однако Memory Water обжаловала это решение в суде, добиваясь его отмены и компенсации материального ущерба, понесенного компанией, в размере 250 000 евро.

В своем решении суд заявляет, что PTAC справедливо установил недобросовестную коммерческую практику в отношении BIO ūdens и знака качества Bio Water TM.

Суд признает, что правовые нормы не предписывают, что подразумевается под БИО-водой, и не регулируют требования к этому типу воды. Таким образом, предложение потребителям БИО воды, как отдельного типа воды более высокого качества, чем у питьевой, родниковой или минеральной воды, вводит потребителей в заблуждение.

По мнению Суда, слово "био" не должно появляться на этикетке воды.

По мнению суда, до тех пор, пока Memory Water не может доказать подлинность и надежность исследований структурирования воды, доказав, таким образом, уместность свойств, приписываемых продукту, у компании нет юридических оснований полагаться на такие исследования.

Суд также согласился с выводом PTAC о том, что компания использовала вводящие в заблуждение заявления о лечебных свойствах косметических средств, а также не соблюдала особые требования нормативных актов в области рекламы пищевых добавок.