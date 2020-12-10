PTAC оштрафовал компанию Memory Water за недобросовестную коммерческую практику

Центр защиты прав потребителей (PTAC) оштрафовал на 15 000 евро компанию SIA Memory Water за недобросовестную коммерческую практику. В течение трех месяцев предприятие обязано изменить маркировку производимой продукции, сообщили представители PTAC.
Коммерческая практика, за которую PTAC наказал предприятие, была реализована путем предложения потребителям расфасованной питьевой воды BIO water производства Memory Water и других товаров, таких как пищевые добавки и косметика.
Практика ведения бизнеса, рассматриваемая в деле, была обнаружена на сайтах компании www.memorywater.com/lv, www.shop.memorywater.lv и в профилях социальных сетей. Более того, реклама BIO water распространялась в публичных пространствах.
В ходе долгосрочной оценки, в том числе заслушивания мнений других компетентных органов, PTAC выявил нарушения, связанные с вводящими в заблуждение заявлениями о свойствах и качестве BIO water, c информацией о технологии очистки воды, а также с зарегистрированным товарным знаком и с заявлениями о вреде для здоровья.
Несмотря на то, что в деятельности компании было выявлено множество нарушений, PTAC установил, что незаконные действия Memory Water продолжаются, поскольку компания до сих пор не приняла все необходимые меры, чтобы положить конец недобросовестной коммерческой практике.
В решении PTAC указано, что с учетом степени и продолжительности нарушений, допущенных компанией, на Memory Water был наложен штраф в размере 15000 евро, что, по мнению PTAC, считается разумной суммой, учитывая характер и последствия нарушений, совершенных компанией, в частности, угрозу экономическим интересам потребителей.
В течение трех месяцев с момента принятия решения, компания обязуется изменить маркировку бутылок воды, исключив информацию о технологии очистки воды и знак качества Bio Water, а также предоставить PTAC письменные доказательства и информацию о выполнении этих действий в течение определенного периода времени.