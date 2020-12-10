PTAC оштрафовал компанию Memory Water за недобросовестную коммерческую практику

Коммерческая практика, за которую PTAC наказал предприятие, была реализована путем предложения потребителям расфасованной питьевой воды BIO water производства Memory Water и других товаров, таких как пищевые добавки и косметика.

Практика ведения бизнеса, рассматриваемая в деле, была обнаружена на сайтах компании www.memorywater.com/lv, www.shop.memorywater.lv и в профилях социальных сетей. Более того, реклама BIO water распространялась в публичных пространствах.

В ходе долгосрочной оценки, в том числе заслушивания мнений других компетентных органов, PTAC выявил нарушения, связанные с вводящими в заблуждение заявлениями о свойствах и качестве BIO water, c информацией о технологии очистки воды, а также с зарегистрированным товарным знаком и с заявлениями о вреде для здоровья.

Центр защиты прав потребителей также обнаружил вводящие в заблуждение утверждения о лечебных свойствах косметики и несоблюдение специальных нормативных требований в рекламе пищевых добавок.

Несмотря на то, что в деятельности компании было выявлено множество нарушений, PTAC установил, что незаконные действия Memory Water продолжаются, поскольку компания до сих пор не приняла все необходимые меры, чтобы положить конец недобросовестной коммерческой практике.

В решении PTAC указано, что с учетом степени и продолжительности нарушений, допущенных компанией, на Memory Water был наложен штраф в размере 15000 евро, что, по мнению PTAC, считается разумной суммой, учитывая характер и последствия нарушений, совершенных компанией, в частности, угрозу экономическим интересам потребителей.