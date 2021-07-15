Латвиец поднял переполох из-за ядовитого паука. Эксперт объясняет, есть ли повод для беспокойства

Оскар Путниньш опубликовал несколько фотографий насекомого в социальной сети, написав: "Удивденная жена позвала меня и указала на потолок. Спрашивает - что это такое? Выглядело, как большая плесень (к сожалению, не сфотографировал, потому что еще не знал, что там внутри). Взял лестницу и увидел, что это волнистая паутина (пошутил, что выглядит точь в точь, как у тарантулов в зоопарке). Визуально немного напоминает вату, а внутри, можно увидеть, сидит что-то темное. Таких паутин, насколько я знаю, ни один латвийский паук не плетет".

По словам автора публикации Путниньша, вид Cheiracanthium punctorium мигрирует из-за изменения климата.

ФОТО: Mirko Graul/Shutterstock.com

"И, как выяснилось, он ядвит. От укуса может возникнуть резкая боль, тошнота, головокружение, жар, озноб, а бывают случаи, когда люди от укуса даже теряли руку или ногу. В Интернете можно найти, что это проблема стран с более жарким климатом, но кажется, что стало и нашей", - написал Оскар.

Портал Apollo.lv связался с экспертом Латвийского музея природы, энтомологом и природоведом Угисом Питерансом, чтобы узнать больше о насекомом.

По словам Питеранса, этот вид Cheiracanthium punctorium присутствует в Латвии уже давно.

"Сам я впервые заметил его в 2006 году в Колке, и даже сейчас на лугах много сетей этого вида.

Хотя этот вид встречается повсюду в Латвии - в этом нет ничего особенно удивительного и сенсационного,

потому что за последние 10-20 лет многие виды попали в Латвию с юга (не из Средиземноморья, конечно, но такие виды, для которых раньше северная граница ареала обитания был, например, север Польши) и в эти годы стали обычным явлением", - говорит Питеранс.

Эксперт отмечает, что похожая ситуация и с пауками-осами (Argiope bruennichi), которые впервые были обнаружены в начале 2000-х годов, но сейчас распространены по всей Латвии.

Энтомолог продолжает насчет насекомого: "Да, укус этих пауков может быть болезненным и вызывать различные неприятные ощущения (в зависимости от реакции организма каждого человека), но это не опасно для жизни. От этого нельзя умереть (разве что какие-нибудь острые аллергические реакции, но в таком случае ситуация похожа на на укус осы или пчелы - исключения, а не норма).

Другие виды пауков, обитающих в Латвии (более крупные по размеру), также могут болезненно кусаться, у пауков все-таки твердые челюсти, предназначенные для того, чтобы вводить яд в свою добычу.

Большинство видов в Латвии не могут проколоть человеческую кожу, но крупные виды - могут. Укусы некоторых видов, например водяного паука (Argyroneta aquatica), могут быть даже более болезненными, чем укус осы / пчелы. Поэтому, беря на руки больших пауков, не стоит удивляться тому, что они больно кусаются - это нормально, что паук кусает , когда чувствует угрозу.

Если вам случилось столкнуться с большим пауком в своем доме, лучше использовать банку или другой контейнер большего размера, чтобы избавиться от насекомого в комнате. Утешает то, что сами пауки не агрессивны и специально не охотятся на людей. Кусают только в том случае, если чувствуют угрозу.