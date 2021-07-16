Издание "Проект" объявили нежелательной организацией, журналистов - "иноагентами"

"Угроза основам конституционного строя"

Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Это первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией. До сих пор таковым признавали иностранные НКО, а независимые СМИ вносили в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента - "Радио Свобода", "Медуза", VTimes и другие.

Кроме того, пять человек ранее были внесены лично в список СМИ-"иностранных агентов", в том числе журналисты. Они безуспешно пытались оспорить внесение в реестр в суде.

Как живут "иностранные агенты"

Физлицо, признанное СМИ-"иноагентом", должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.

"Иностранные агенты" должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в там числе в соцсетях. За нарушение - штраф. Они должны раз в квартал сдавать в минюст отчет о деятельности и финансовой активности. Раз в год необходимо проходить обязательный аудит и сдавать его результаты в минюст.

"Это фактически запрет"

"Если статус "иностранного агента" - разрешенная деятельность, утяжеленная дополнительными ограничениями, то признание нежелательной организацией - это фактически запрет какой-либо деятельности", - сказал Би-би-си руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, даже если журналисты издания уедут за границу и будут работать оттуда, им все равно грозит уголовная ответственность за сотрудничество с нежелательной организацией - соответствующие поправки были недавно приняты Госдумой. Кроме того, по новому законодательству уголовное преследование грозит и тем, кто перечисляет пожертвования "Проекту" (донаты).

Пока трудно сказать, как будут применять законы по отношению к "Проекту", поскольку это первое медиа, которое признали нежелательной организацией и которое собирало донаты, добавил Чиков.

"Де-факто сегодняшнее решение означает закрытие "Проекта", - констатирует эксперт.

"Это серьезный репрессивный выпад в отношении российских журналистов-расследователей. Он демонстрирует отношение российских властей к независимой журналистике, это ответ на журналистские расследования, опубликованные за последние несколько лет", - заявила Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

"Проект" занимал довольно критические позиции по отношению к властям. Такие организации в России признают либо "иноагентом", либо нежелательной организацией, в зависимости от места их регистрации, - сказал Би-би-си политолог Григорий Голосов. - В этом ничего удивительного нет. Журналисты - люди, которые участвуют в политическом процессе уже просто тем, что публично высказывают определенные позиции".

"Власть четко для себя начинает определять, что для нее допустимо, а что нет. С внесистемной оппозицией уже разобрались. На очереди два пласта, две сферы деятельности - все, что связано с кампаниями в интернете, а вторая сфера - это СМИ, - сказала Би-би-си политолог Татьяна Становая. - [Есть] СМИ, которые образовались в результате ухода журналистов из разгромленных изданий. Еще есть СМИ, которые власть воспринимает как искусственные образования, которые поддерживаются Западом, чтобы расшатывать ситуацию в России".

"Мы только в начале пути. Мне кажется, многие СМИ сейчас находятся в опасности", - добавила эксперт.

Нежелательные организации

Нежелательными в России признаются организации, "представляющие угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".

После признания организации нежелательной ее средства и имущество в России блокируются, закрываются ее отделения и запрещается распространение информационных материалов о ней, в том числе через СМИ.

В июне был принят закон, ужесточающий ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. Теперь уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это было ранее.

За руководство и организацию деятельности нежелательной организации будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит от двух до шести лет колонии. За пожертвования (донаты) нежелательным организациям будет также грозить лишение свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Еще ранее был принят закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций не только на территории страны, но и за рубежом.

"Проект" Баданина

Баданин основал "Проект" в 2018 году - после того как вернулся из США, где год обучался на программе по журналистике в Стэнфордском университете. Одними из первых сотрудников, которые присоединились к изданию, были бывшие коллеги Баданина по РБК и "Дождю" (этими СМИ он руководил в 2014-2017 годах) - Михаил Рубин и Мария Жолобова.

Изначально "Проект" финансировался на деньги российских и иностранных жертвователей, говорил Баданин "Ведомостям". Имена спонсоров - физических и юридических лиц - он не раскрывал. В 2020 году "Проект" начал принимать донаты и от читателей, запустив краудфандинговую кампанию.

Телеканал RT утверждал, что издание якобы финансировали признанные нежелательными в России "Европейский фонд за демократию" (EED) и "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), а также Фонд Sreda Foundation Бориса Зимина (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Представители "Проекта" эти выводы не комментировали.

"Проект" со дня своего основания был сосредоточен на расследовательской журналистике. Баданин говорил, что его "простая и звонкая цель - стать главным расследовательским медиа в России".

Только за последний год "Проект" выпустил несколько расследований о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, в том числе из окружения президента Владимира Путина, - предпринимателях Аркадии Ротенберге и Юрии Ковальчуке, главе Чечни Рамзане Кадырове, министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, главе Росгвардии Викторе Золотове.