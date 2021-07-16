Издание "Проект" объявили нежелательной организацией, журналистов - "иноагентами"

"Угроза основам конституционного строя"
Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Это первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией. До сих пор таковым признавали иностранные НКО, а независимые СМИ вносили в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента - "Радио Свобода", "Медуза", VTimes и другие.
Кроме того, пять человек ранее были внесены лично в список СМИ-"иностранных агентов", в том числе журналисты. Они безуспешно пытались оспорить внесение в реестр в суде.
Как живут "иностранные агенты"
Физлицо, признанное СМИ-"иноагентом", должно в течение месяца зарегистрировать в России юридическое лицо, которое раз в полгода обязано сдавать отчетность о деятельности человека и его финансах. Сразу после регистрации юрлица требуется уведомить об этом минюст.
"Иностранные агенты" должны ставить пометку о своем статусе на каждом сообщении и материале, в там числе в соцсетях. За нарушение - штраф. Они должны раз в квартал сдавать в минюст отчет о деятельности и финансовой активности. Раз в год необходимо проходить обязательный аудит и сдавать его результаты в минюст.
"Это фактически запрет"
"Если статус "иностранного агента" - разрешенная деятельность, утяжеленная дополнительными ограничениями, то признание нежелательной организацией - это фактически запрет какой-либо деятельности", - сказал Би-би-си руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
По его словам, даже если журналисты издания уедут за границу и будут работать оттуда, им все равно грозит уголовная ответственность за сотрудничество с нежелательной организацией - соответствующие поправки были недавно приняты Госдумой. Кроме того, по новому законодательству уголовное преследование грозит и тем, кто перечисляет пожертвования "Проекту" (донаты).
Пока трудно сказать, как будут применять законы по отношению к "Проекту", поскольку это первое медиа, которое признали нежелательной организацией и которое собирало донаты, добавил Чиков.
"Де-факто сегодняшнее решение означает закрытие "Проекта", - констатирует эксперт.
"Это серьезный репрессивный выпад в отношении российских журналистов-расследователей. Он демонстрирует отношение российских властей к независимой журналистике, это ответ на журналистские расследования, опубликованные за последние несколько лет", - заявила Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).
"Проект" занимал довольно критические позиции по отношению к властям. Такие организации в России признают либо "иноагентом", либо нежелательной организацией, в зависимости от места их регистрации, - сказал Би-би-си политолог Григорий Голосов. - В этом ничего удивительного нет. Журналисты - люди, которые участвуют в политическом процессе уже просто тем, что публично высказывают определенные позиции".
"Власть четко для себя начинает определять, что для нее допустимо, а что нет. С внесистемной оппозицией уже разобрались. На очереди два пласта, две сферы деятельности - все, что связано с кампаниями в интернете, а вторая сфера - это СМИ, - сказала Би-би-си политолог Татьяна Становая. - [Есть] СМИ, которые образовались в результате ухода журналистов из разгромленных изданий. Еще есть СМИ, которые власть воспринимает как искусственные образования, которые поддерживаются Западом, чтобы расшатывать ситуацию в России".
"Мы только в начале пути. Мне кажется, многие СМИ сейчас находятся в опасности", - добавила эксперт.
Нежелательные организации
Нежелательными в России признаются организации, "представляющие угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".
После признания организации нежелательной ее средства и имущество в России блокируются, закрываются ее отделения и запрещается распространение информационных материалов о ней, в том числе через СМИ.
В июне был принят закон, ужесточающий ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций. Теперь уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это было ранее.
За руководство и организацию деятельности нежелательной организации будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит от двух до шести лет колонии. За пожертвования (донаты) нежелательным организациям будет также грозить лишение свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
Еще ранее был принят закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций не только на территории страны, но и за рубежом.
"Проект" Баданина
Баданин основал "Проект" в 2018 году - после того как вернулся из США, где год обучался на программе по журналистике в Стэнфордском университете. Одними из первых сотрудников, которые присоединились к изданию, были бывшие коллеги Баданина по РБК и "Дождю" (этими СМИ он руководил в 2014-2017 годах) - Михаил Рубин и Мария Жолобова.
Изначально "Проект" финансировался на деньги российских и иностранных жертвователей, говорил Баданин "Ведомостям". Имена спонсоров - физических и юридических лиц - он не раскрывал. В 2020 году "Проект" начал принимать донаты и от читателей, запустив краудфандинговую кампанию.
Телеканал RT утверждал, что издание якобы финансировали признанные нежелательными в России "Европейский фонд за демократию" (EED) и "Национальный фонд в поддержку демократии" (The National Endowment for Democracy), а также Фонд Sreda Foundation Бориса Зимина (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Представители "Проекта" эти выводы не комментировали.
"Проект" со дня своего основания был сосредоточен на расследовательской журналистике. Баданин говорил, что его "простая и звонкая цель - стать главным расследовательским медиа в России".
Только за последний год "Проект" выпустил несколько расследований о высокопоставленных чиновниках и бизнесменах, в том числе из окружения президента Владимира Путина, - предпринимателях Аркадии Ротенберге и Юрии Ковальчуке, главе Чечни Рамзане Кадырове, министре внутренних дел Владимире Колокольцеве, главе Росгвардии Викторе Золотове.
Один из самых нашумевших материалов "Проекта" был посвящен акционеру банка "Россия" Светлане Кривоногих, дочь которой, как утверждали авторы, носит отчество "Владимировна" и внешне похожа на президента России.