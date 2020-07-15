Как правильно мыть вишню и черешню?

Независимо от того, вишня это или черешня, ее нужно мыть. Исключение может быть только в том случае, если ягоды растут в вашем личном саду и вы собрали их сами.

В мытье вишни есть одно главное условие: ее нужно мыть под большим количеством воды. Если вы, например, находитесь в деревне, где нет проточной воды, налейте воду в таз и во время мытья меняйте как минимум 2-3 раза.

Нет нужды в том, чтобы ошпаривать ягоды кипятком, лучше просто промыть их теплой водой.

После мытья ягоды можно выложить на кухонное или бумажное полотенце, чтобы они высохли.