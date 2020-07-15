Как правильно мыть вишню и черешню?
Может, когда-то на рынке мы могли положить в рот ягоды и немытыми, но сейчас уже определенно нет. Что нужно сделать, чтобы вишня была действительно хорошо вымытой, объясняет Good house.
Может, когда-то на рынке мы могли положить в рот ягоды и немытыми, но сейчас уже определенно нет. Что нужно сделать, чтобы вишня была действительно хорошо вымытой, объясняет Good house.
Независимо от того, вишня это или черешня, ее нужно мыть. Исключение может быть только в том случае, если ягоды растут в вашем личном саду и вы собрали их сами.
В мытье вишни есть одно главное условие: ее нужно мыть под большим количеством воды. Если вы, например, находитесь в деревне, где нет проточной воды, налейте воду в таз и во время мытья меняйте как минимум 2-3 раза.
После мытья ягоды можно выложить на кухонное или бумажное полотенце, чтобы они высохли.
Если вы не уверены в происхождении ягод и беспокоитесь об инфекции кишечного тракта или кажется, что ягоды потихоньку начинают портиться, вы можете замочить их в легком растворе уксуса на 5-10 минут (1 ст. л. уксуса на 1 л воды). По истечении времени тщательно промойте ягоды под проточной водой и просушите. Но помните: уксус не продлит срок хранения ягод, поэтому ешьте вишню сразу же после ее покупки или сбора.