Зачем мыть листья салата? И главное - как?

Если зелень не промыть должным образом, она может содержать много грязи, песка и других загрязнений, которыми вы точно не планировали полакомиться.

Скажем сразу: просто промыть зелень под проточной водой - неправильно.

Когда мыть листья салата?

Лучше всего вымыть листья салата незадолго до приготовления. Если у вас очень динамичный образ жизни и вы любите подготавливать продукты заранее, вы можете мыть их сразу после посещения магазина, но тогда необходимо позаботиться о том, чтобы они не были влажными и хранились в подходящих емкостях, которые не дадут им увянуть и испортиться.

Как правильно мыть салат?

Шаг 1: Наполните раковину или большую миску холодной водой. Если вы решили мыть салат в раковине, убедитесь, что в ней нет остатков пищи или, например, моющего средства.

Шаг 2: Отделите листья салата друг от друга, замочите в воде и водите рукой по кругу, создавая вихрь, который проникнет даже в самый маленький изгиб салата.

Шаг 3: Оставьте салат в воде минимум на 5 минут. Весь песок и грязь осядут на дно емкости или раковины.

Шаг 4: Осторожно достаньте листья из воды, чтобы вода не помутнела. Снова промойте их под проточной водой.

Шаг 5: Высушите листья. Если у вас есть специальное устройство для сушки зелени, воспользуйтесь им, только проследите, чтобы оно не было слишком заполненным, потому что тогда оно не сможет полноценно выполнить свою функцию. Второй вариант - использовать бумажное полотенце - расстелить его на столе и выложить листья салата так, чтобы они не лежали друг на друге. Другим куском полотенца промокните их сверху.