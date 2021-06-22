Зачем мыть листья салата? И главное - как?
Лето - это сезон, когда мы предпочитаем свежие салаты. Наверняка при поедании салата вам хоть раз да "посчастливилось" нащупать песчинку между зубами? Объясняем, когда и как лучше всего мыть листья салата.
Лето - это сезон, когда мы предпочитаем свежие салаты. Наверняка при поедании салата вам хоть раз да "посчастливилось" нащупать песчинку между зубами? Объясняем, когда и как лучше всего мыть листья салата.
Если зелень не промыть должным образом, она может содержать много грязи, песка и других загрязнений, которыми вы точно не планировали полакомиться.
Когда мыть листья салата?
Лучше всего вымыть листья салата незадолго до приготовления. Если у вас очень динамичный образ жизни и вы любите подготавливать продукты заранее, вы можете мыть их сразу после посещения магазина, но тогда необходимо позаботиться о том, чтобы они не были влажными и хранились в подходящих емкостях, которые не дадут им увянуть и испортиться.
Как правильно мыть салат?
Шаг 1: Наполните раковину или большую миску холодной водой. Если вы решили мыть салат в раковине, убедитесь, что в ней нет остатков пищи или, например, моющего средства.
Шаг 2: Отделите листья салата друг от друга, замочите в воде и водите рукой по кругу, создавая вихрь, который проникнет даже в самый маленький изгиб салата.
Шаг 3: Оставьте салат в воде минимум на 5 минут. Весь песок и грязь осядут на дно емкости или раковины.
Шаг 4: Осторожно достаньте листья из воды, чтобы вода не помутнела. Снова промойте их под проточной водой.
Шаг 5: Высушите листья. Если у вас есть специальное устройство для сушки зелени, воспользуйтесь им, только проследите, чтобы оно не было слишком заполненным, потому что тогда оно не сможет полноценно выполнить свою функцию. Второй вариант - использовать бумажное полотенце - расстелить его на столе и выложить листья салата так, чтобы они не лежали друг на друге. Другим куском полотенца промокните их сверху.
Важно! Листья салата, которые не были нарезаны и вымыты, дольше сохранят свежесть, если вы поместите их в посуду и будете хранить в холодильнике.