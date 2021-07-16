Расширен список стран, по возвращении из которых непривитым надо соблюдать самоизоляцию

Непривитые от коронавируса также должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из:

Португалии,

Кипра,

Испании,

Андорры,

Ирландии,

Монако,

Люксембурга,

Великобритании.

В свою очередь, список стран, при въезде из которых в Латвию никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.

Из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), в этом списке впервые появилась Украина. При въезде из этой страны в Латвию самоизоляция не нужна. В список также вошли Армения и Азербайджан.

В настоящее время ни одна страна мира не включена в список стран с особо высоким эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.