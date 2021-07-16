Пт, 16.07.2021
Снимок, на котором мы запечатлены в момент, когда в нас ударила молния, был сделан в 17:05. Внезапно я оказалась на земле и больше ничего не слышала девушка, пережившая попадание молнии
девушка, пережившая попадание молнии

Расширен список стран, по возвращении из которых непривитым надо соблюдать самоизоляцию

Иллюстративное фото. ФОТО: ArekSanz/Shutterstock

Люди, которые не привиты от Covid-19, должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при въезде в Латвию из Нидерландов, Греции, Мальты, Дании и Бельгии, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Непривитые от коронавируса также должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из:

  • Португалии,
  • Кипра,
  • Испании,
  • Андорры,
  • Ирландии,
  • Монако,
  • Люксембурга,
  • Великобритании.

В свою очередь, список стран, при въезде из которых в Латвию никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.

Из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), в этом списке впервые появилась Украина. При въезде из этой страны в Латвию самоизоляция не нужна. В список также вошли Армения и Азербайджан.

В настоящее время ни одна страна мира не включена в список стран с особо высоким эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.

Как сообщалось ранее, привитые от Covid-19 лица, которые въезжают в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.

 

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