Расширен список стран, по возвращении из которых непривитым надо соблюдать самоизоляцию

Непривитые от коронавируса также должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из:
- Португалии,
- Кипра,
- Испании,
- Андорры,
- Ирландии,
- Монако,
- Люксембурга,
- Великобритании.
В свою очередь, список стран, при въезде из которых в Латвию никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.
Из стран, не входящих в Европейский союз (ЕС) и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), в этом списке впервые появилась Украина. При въезде из этой страны в Латвию самоизоляция не нужна. В список также вошли Армения и Азербайджан.
В настоящее время ни одна страна мира не включена в список стран с особо высоким эпидемиологическим риском заражения коронавирусом.
Как сообщалось ранее, привитые от Covid-19 лица, которые въезжают в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.