Суд в Минске вынес приговор по делу студентов. Все фигуранты получили реальные сроки
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Суд в Минске вынес приговор по делу студентов
Советский районный суд Минска вынес приговор по "делу студентов". Фигуранты получили от двух до двух с половиной лет колонии общего режима. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Одиннадцать фигурантов дела получили 2 года и 6 месяцев колонии.
Студенту МГЛУ Глебу Фицнеру дали 2 года колонии общего режима – он единственный признал вину по делу. Именно такие сроки запрашивал прокурор.
Всех их обвиняли в организации протестов в сентябре-октябре прошлого года, после выборов президента Беларуси. В обвинении сказано, что в вузах Беларуси тогда "имели место несанкционированные митинги и забастовки", которые "грубо нарушали внутренний и общественный порядок". Вина обвиняемых заключается в том, что они, по данным следствия, администрировали тематические телеграм-каналы и "лично призывали к участию в акциях протеста", а также срывали своими акциями образовательный процесс и работу вузов.
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