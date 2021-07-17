Тайна парома "Эстония": поразительные новые открытия и последняя надежда

Во-первых, в разных частях затонувшего парома "Эстония" были обнаружены новые деформации разного размера. Эстонский и шведский центры расследований в области безопасности пока избегают слов "трещины" и "пробоины", отдавая предпочтение "деформациям", поскольку еще предстоит детальное изучение этих повреждений и выявление потенциальных причин их возникновения. Это огромная работа, поскольку ранее о них никто ничего не знал. Или почти никто... Источник Postimees, пожелавший сохранить анонимность, уверяет, что шведы располагали данными об этих повреждениях еще до нынешнего исследования, но почему-то молчали. Исследовательская работа якобы дала им возможность подтвердить эту информацию и теперь уже поделиться ею с общественностью.

Вообще, если судить по публикациям в СМИ, поведение шведов, входящих в состав исследовательской команды, вызывает вопросы у эстонцев. Представителю родственников погибших на пароме "Эстония" Райво Хеллерма даже кажется, что шведы как будто всегда на шаг впереди, они как будто все время чуть больше в курсе, чем эстонские коллеги. Сначала описанное выше замалчивание информации о повреждениях в корпусе судна, а затем внезапные сомнения в разумности заходить во время следующих предварительных исследований внутрь корпуса парома "Эстония" - с учетом могильного покоя.

А зачем вообще тогда надо было начинать новое расследование, если его важнейшая часть так и не будет реализована?

Если уже решились выйти в море, то нужно выжать из этого расследования максимум. Тем более, что в нашем распоряжении есть все необходимое оборудование, а погружение может совершать работ, а не водолаз. И еще: мы так боимся нарушить могильный покой, но не было ли это место ранее проходным двором, учитывая второе открытие этой недели на "Эстонии"?

А именно, рампа, которая и при создании норвежского документального фильма 2019 года ""Эстония" - находка, которая изменит все", и на видео официального погружения 1994 года была закрыта, теперь была найдена полностью оторванной. Сейчас она лежит на правом борту, частично опираясь на корпус судна. В соответствии с действующим до сих пор официальным отчетом, рампа визора была приоткрыта всего на метр. Ранее именно это обстоятельство указывалось в качестве причины, по которой нельзя зайти на автомобильную палубу.

Открытие ввело всех экспертов в замешательство.

Как получилось, что рампа, которая 25 лет была в закрытом положении и прикреплена к судну, отвалилась непосредственно перед предварительным исследованием?

А сама ли она рухнула или это стало результатом человеческой деятельности? Что теперь можно рассмотреть на автомобильной палубе, доступа к которой раньше не было? Служит ли отделение рампы подтверждением или опровержением официальной версии гибели судна?