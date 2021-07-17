Сб, 17.07.2021
То, что мы видели вчера, было ужасным зрелищем - река неслась с ненормальной скоростью, снося все, что попадалось на пути, уровень воды поднялся. Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге
Инесе Гроза, очевидец наводнений в Люксембурге

Эстония не станет отправлять своего посла в Беларусь

ФОТО: pixabay.com

По словам главы МИД Эвы-Марии Лийметс, Эстония не направит в Беларусь нового посла, пишет Eesti Pдevaleht.

В опубликованной Eesti Pдevaleht колонке Лийметс пишет, что командировать нового посла было бы неуместно, поскольку Эстония не считает Лукашенко легитимным главой государства, а вручение верительных грамот в обычном порядке можно было бы рассматривать как изменение позиции Эстонии.

В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила нового посла в Беларуси Яака Ленсмента, которому следовало бы вручить свои верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

По словам Лийметс, Эстония не намерена отправлять нового посла с верительными грамотами к Александру Лукашенко.

"Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов Беларуси, прошедших в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций", - написала Лийметс.

По словам Лийметс, у Эстонии четыре варианта: действовать в стандартном порядке, сократить уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не вручать верительные грамоты и оставить посла на работе в своей столице или не предпринимать дальнейшие шаги, чтобы посольство продолжало работу в сокращенном составе.


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