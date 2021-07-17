Эстония не станет отправлять своего посла в Беларусь
По словам главы МИД Эвы-Марии Лийметс, Эстония не направит в Беларусь нового посла, пишет Eesti Pдevaleht.
По словам главы МИД Эвы-Марии Лийметс, Эстония не направит в Беларусь нового посла, пишет Eesti Pдevaleht.
В опубликованной Eesti Pдevaleht колонке Лийметс пишет, что командировать нового посла было бы неуместно, поскольку Эстония не считает Лукашенко легитимным главой государства, а вручение верительных грамот в обычном порядке можно было бы рассматривать как изменение позиции Эстонии.
В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила нового посла в Беларуси Яака Ленсмента, которому следовало бы вручить свои верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.
По словам Лийметс, Эстония не намерена отправлять нового посла с верительными грамотами к Александру Лукашенко.
По словам Лийметс, у Эстонии четыре варианта: действовать в стандартном порядке, сократить уровень представительства Эстонии, назначив временного поверенного в делах, не вручать верительные грамоты и оставить посла на работе в своей столице или не предпринимать дальнейшие шаги, чтобы посольство продолжало работу в сокращенном составе.