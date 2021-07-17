Эстония не станет отправлять своего посла в Беларусь

В опубликованной Eesti Pдevaleht колонке Лийметс пишет, что командировать нового посла было бы неуместно, поскольку Эстония не считает Лукашенко легитимным главой государства, а вручение верительных грамот в обычном порядке можно было бы рассматривать как изменение позиции Эстонии.

В начале июля президент Керсти Кальюлайд назначила нового посла в Беларуси Яака Ленсмента, которому следовало бы вручить свои верительные грамоты президенту Беларуси Александру Лукашенко.

По словам Лийметс, Эстония не намерена отправлять нового посла с верительными грамотами к Александру Лукашенко.

"Это было бы совершенно неуместно, поскольку ни Эстония, ни ЕС не признают результат президентских выборов Беларуси, прошедших в августе прошлого года под знаком массовых фальсификаций", - написала Лийметс.