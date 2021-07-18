Фото ⟩ На побережье Эстонии был замечен внушительный столб воды: такое возможно и в Латвии
В воскресенье, 18 июля, на западном побережье Эстонии около залива Матсалу был замечен внушительный столб воды, сообщают очевидцы.
В воскресенье, 18 июля, на западном побережье Эстонии около залива Матсалу был замечен внушительный столб воды, сообщают очевидцы.
Водяной столб также увековечен под другим углом. По словам метеоролога Тома Брициса, такое природное явление можно будет увидеть на латвийском побережье в ближайшие дни, поскольку более прохладный воздух будет проходить над "беспрецедентно теплыми" водами Балтийского моря.
Likely waterspout over Matsalu Bay this afternoon 18.07.2021. Photo: Senni Kruus pic.twitter.com/WIZJkZ5zTD— 🇪🇪 Kairo Kiitsak (@kairokiitsak) July 18, 2021