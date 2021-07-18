Вс, 18.07.2021
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Дидье Уссен, председатель комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации Covid-19

Фото ⟩ На побережье Эстонии был замечен внушительный столб воды: такое возможно и в Латвии

ФОТО: Külli Samarüütel

В воскресенье, 18 июля, на западном побережье Эстонии около залива Матсалу был замечен внушительный столб воды, сообщают очевидцы.

Водяной столб также увековечен под другим углом. По словам метеоролога Тома Брициса, такое природное явление можно будет увидеть на латвийском побережье в ближайшие дни, поскольку более прохладный воздух будет проходить над "беспрецедентно теплыми" водами Балтийского моря.

ФОТО: Külli Samarüütel

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