Фото ⟩ На побережье Эстонии был замечен внушительный столб воды: такое возможно и в Латвии

Водяной столб также увековечен под другим углом. По словам метеоролога Тома Брициса, такое природное явление можно будет увидеть на латвийском побережье в ближайшие дни, поскольку более прохладный воздух будет проходить над "беспрецедентно теплыми" водами Балтийского моря.