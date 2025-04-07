Видео Молодые люди в Улброке перевернули BMW. Свидетельства произошедшего различаются

В утреннем свете после аварии, произошедшей ночью, четверо парней после попадания в аварию пробовали остановить ехавшие машины, чтобы кто-то помог им отбуксировать потерпевшую крушение машину. Молодые люди стояли на дороге возле Улброки более четырех часов после очень веселой, но крайне неудачной ночи. Они признаются, что нарушили скорость и едва не врезались в столб.

Пытаясь избежать столкновения, водитель потерял контроль над машиной и автомобиль перевернулся на крышу. Ребята договорились об эвакуаторе, который за определенную сумму вытащит потерпевший крушение автомобиль и утащит его с дороги. После прибытия экипажа спасателей и, получив деньги, у водителя эвакуатора как-то поменялись приоритеты, и он уехал.

Утверждается, что водитель был другим, говорить не хочет и алкоголь не употреблял. Однако странно, что за передачу авто нетрезвому водителю владелец был наказан, так как в законе такой нормы нет. Госполиция, впрочем, объясняет настоящие обстоятельства происшествия со своей точки зрения. Оказывается, водитель и владелец - одно и то же лицо.

У наказанного всегда есть возможность оспорить решение полиции, а позже, если оно не кажется справедливым, и обжаловать в суде.

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