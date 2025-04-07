Видео Глава ЦИК рассказала, появится ли в Латвии электронное голосование

Саулите сообщила, что на данный момент подано 210 избирательных списков. В 2021 году, когда в Риге выборы не проводились, было подано 318 списков.

Например, в Смилтенском и Кулдигском краях списки подали лишь несколько партий. Саулите отметила, что причины этого трудно объяснить, однако в маленьких самоуправлениях конкуренция всегда ниже, и наибольшая активность наблюдается именно в Риге.

В процессе голосования важную роль сыграют технологии. Саулите подчеркнула, что на муниципальных выборах появятся новые правила заполнения бюллетеней, а также будут проведены технические проверки.

"За функционирование системы, включая сканирование и другие технологические инновации, отвечает Государственное агентство цифрового развития, а мы, ЦИК, координируем весь процесс", - заявила она. По ее словам, все идет по плану, и все необходимые системы уже готовы.

Один из вечных вопросов, касающихся выборов, - это внедрение электронного голосования.

"Эстония - единственная страна, предлагающая полноценное интернет-голосование. Это вопрос безопасности, и, хотя технологии готовы, избиратели должны быть уверены, что их голос полностью защищен", - отметила Саулите.

В Латвии, как она напомнила, избиратели могут голосовать в любом избирательном участке самоуправления, что уже является шагом к более удобному проведению выборов.

Говоря о предложении президента снизить порог для инициации референдума с 10% до 5%, Саулите подчеркнула, что если Сейм примет такое решение, то ЦИК будет готова его реализовать.

"Мы обязательно будем следовать этому решению, и если потребуется дополнительная мощность - мы ее обеспечим. Конечно, если активность будет высокой, нам придется адаптироваться", - сказала глава ЦИК.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"