Трамп: Переговоры с Россией об Украине продолжаются

Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Россией о мире в Украине продолжаются. С такими словами президент США выступил в понедельник, 7 апреля. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что точных дат консультаций в ближайшее время нет.

"Мы говорим с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди и тысячи молодых людей. Это ужасная вещь, которая не должна была начаться. Она не началась бы, если бы я был президентом", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Видео его пресс-подхода опубликовало американское агентство Associated Press.

Песков: У Москвы остаются вопросы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 апреля, что Москва и Вашингтон пока не определили точные даты следующих контактов. По его словам, Владимир Путин "поддерживает идею о необходимости прекращения огня, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов". "Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал", - цитирует Пескова госагентство ТАСС.

Визит представителя РФ в Вашингтон

В начале апреля столицу США посетил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он стал первым высокопоставленным чиновником РФ, кто прибыл в США после начала войны в Украине. По данным CNN, для этого власти США временно сняли с Дмитриева санкции.

По информации агентства Reuters, глава РФПИ встретился со Стивом Уиткоффом, который занимается переговорами о мире в Украине. Сам Дмитриев не назвал Украину среди главных тем переговоров, сосредоточившись на торговых и бизнес-вопросах, а также на двусторонних отношениях.