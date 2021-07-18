Дело об убийстве Беззубова: в розыск объявлены два человека

Правоохранительные органы до сих пор расследуют две версии убийства: одна связана с профессиональной деятельностью Беззубова, а другая - с его личной жизнью. Всего в деле 12 подозреваемых.

Заместитель начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Вилнис Наглис сообщил: "В настоящее время подозреваемыми признаны 12 человек. Два человека заключены под стражу и находятся в местах лишения свободы. Еще два человека - в розыске.

Наглис подтвердил, что сотрудничество с зарубежными партнерами продолжается. Ранее полиция сообщала, что происходит обмен информацией с Россией, Беларусью и Европолом.

На вопрос, почему полиция не объявила публично номерные знаки автомобиля, использованного в преступлении, в день убийства, Наглис ответил, что в этом не было необходимости.

Галерея: Сгоревший в Межапарке автомобиль

Роман Беззубов был застрелен 14 апреля утром в столичном микрорайоне Пурвциемс, когда выезжал со стоянки на ул. Гунара Астрас. Дорогу автомобилю Беззубова перегородил BMW X5, из которого в него было произведено несколько выстрелов. Ночью автомобиль нападавших был найден сгоревшим в Межапарке.

Сразу после убийства полиция признала, что убийство Беззубова могло быть заказным, связанным с его профессиональной деятельностью, при этом подчеркнув, что расследуются и другие версии.

14 апреля начальник Госполиции Армандс Рукс сообщил журналистам, что к убийству могут быть причастны как минимум три человека.

Галерея: Убийство Романа Беззубова