Дорогой ресторан за счет налогоплательщиков: в Эстонии экс-министр оказалась в центре скандала

13 января Майлис Репс отмечает свой день рождения 13 января.

В ноябре прошлого года тогдашний министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) попала под следствие из-за ненадлежащего использования служебного автомобиля.

Тогда же было возбуждено дело о проступке, оценив обстоятельства которого прокуратура теперь установила, что в истории могут быть признаки преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело.

29 января Майлис Репс узнала, что начатое в ее отношении дело о проступке было переквалифицировано в уголовное дело.

Девятого февраля Майлис Репс выбрали председателем фракции Центристской партии.