Дорогой ресторан за счет налогоплательщиков: в Эстонии экс-министр оказалась в центре скандала

13 января Майлис Репс отмечает свой день рождения 13 января.
В ноябре прошлого года тогдашний министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) попала под следствие из-за ненадлежащего использования служебного автомобиля.
Тогда же было возбуждено дело о проступке, оценив обстоятельства которого прокуратура теперь установила, что в истории могут быть признаки преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело.
29 января Майлис Репс узнала, что начатое в ее отношении дело о проступке было переквалифицировано в уголовное дело.
Девятого февраля Майлис Репс выбрали председателем фракции Центристской партии.
Õhtuleht пишет, что Репс долгое время была за мужем за латышским юристом Агрисом Репше, у них шесть детей. Долгий брак распался в феврале 2019 года.