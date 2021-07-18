Пн, 19.07.2021
Мотоцикл и девушка - это как минимум красиво Влада Кукеле, байкерша из Латвии
Влада Кукеле, байкерша из Латвии
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Дорогой ресторан за счет налогоплательщиков: в Эстонии экс-министр оказалась в центре скандала

Майлис Репс. ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

13 января 2020 года занимавшая должность министра образования и науки Эстонии Майлис Репс позволила министерству оплатить обед для 30 человек в ресторане Mon Repos, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

13 января Майлис Репс отмечает свой день рождения 13 января.

В ноябре прошлого года тогдашний министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) попала под следствие из-за ненадлежащего использования служебного автомобиля.

Тогда же было возбуждено дело о проступке, оценив обстоятельства которого прокуратура теперь установила, что в истории могут быть признаки преступления, поэтому было возбуждено уголовное дело.

29 января Майлис Репс узнала, что начатое в ее отношении дело о проступке было переквалифицировано в уголовное дело.

Девятого февраля Майлис Репс выбрали председателем фракции Центристской партии.

Õhtuleht пишет, что Репс долгое время была за мужем за латышским юристом Агрисом Репше, у них шесть детей. Долгий брак распался в феврале 2019 года.


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