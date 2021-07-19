Левитс: внутренняя безопасность должна быть одним из бюджетных приоритетов

Президент в свою очередь подчеркнул, что внутренняя безопасность должна быть одним из бюджетных приоритетов, так как по сравнению с другими сферами она длительное время оставалась без внимания. Президент и министр во время встречи подробно обсудили возможные усовершенствования в системе внутренних дел.