В Пярну проезжавший мимо водитель спас стоящую на краю моста женщину

Поздним вечером воскресенья, 18 июля внимательный мужчина заметил на мосту Кесклинна в Пярну в Эстонии женщину, которая перелезла через ограду моста.

Кристьян остановил машину, открыл окно и спросил, что она делает. Женщина ответила, что у нее в жизни тяжелый период и она не собирается перелезать обратно, сообщает Ляэнеская префектура.

Кристьян вышел из машины и стал вести с ней спокойный разговор, делая маленькие шаги в ее сторону. Когда же он приблизился достаточно близко, то схватил ее. Через мгновение на помощь пришли еще двое людей. Втроем им удалось вытащить женщину на мост, на место вызвали полицию.