Хармсен покинул пост в LVĢMC после того, как его поймали за рулем в нетрезвом виде

Машину Хармсена остановили в начале июля. Представитель Государственной полиции Даце Калниня рассказала программе, что этот человек управлял автомобилем Škoda в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники милиции обнаружили в крови водителя 2,2 промилле алкоголя, и в связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении.

За такое правонарушение Хармсена могут оштрафовать на сумму от 1200 до 2000 евро и лишить водительских прав на пять лет.

Хармсен признался, что нарушил правила дорожного движения во время отпуска и знал, что это может бросить тень на репутацию государственного служащего. Хармсен сообщил, что, взяв на себя ответственность за нарушение, он написал заявление об отставке представителю акционера в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).