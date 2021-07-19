Вт, 20.07.2021
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Анита Муйжниеце, министр образования и науки

Хармсен покинул пост в LVĢMC после того, как его поймали за рулем в нетрезвом виде

ФОТО: LETA

Ингемар Хармсен, председатель правления Латвийского центра окружающей среды, метеорологии и геологии (LVĢMC), был пойман в начале июля за вождением в нетрезвом виде, а затем решил уйти в отставку, сообщила программа TV3 Bez tabu.

Машину Хармсена остановили в начале июля. Представитель Государственной полиции Даце Калниня рассказала программе, что этот человек управлял автомобилем Škoda в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники милиции обнаружили в крови водителя 2,2 промилле алкоголя, и в связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении.

За такое правонарушение Хармсена могут оштрафовать на сумму от 1200 до 2000 евро и лишить водительских прав на пять лет.

Хармсен признался, что нарушил правила дорожного движения во время отпуска и знал, что это может бросить тень на репутацию государственного служащего. Хармсен сообщил, что, взяв на себя ответственность за нарушение, он написал заявление об отставке представителю акционера в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

VARAM подтвердило, что приняло отставку Хармсена.


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