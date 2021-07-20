NEPLP: нужно думать о местном контенте не только для русскоязычных, но и для других нацменьшинств

В Латвии эксперты в течение многих лет говорят о том, что необходимы существенные вложения в создание привлекательного контента на русском языке, чтобы увеличить доверие русскоязычного населения латвийским СМИ и способствовать интеграции. Вновь этот вопрос обсуждался и на состоявшейся на прошлой неделе дискуссии "Латвийский медиаконтент на русском языке - Quo Vadis?".

В то же время Аболиньш отметил, что в Латвии живут люди разных национальностей - русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи, литовцы, и русский язык - лишь один из языков нацменьшинств.

"Государство обязано обращаться ко всем нацменьшинствам, а не выделять только одно", - сказал руководитель NEPLP.

Он отметил, что в настоящее время происходит очень интенсивное развитие местного контента на языках нацменьшинств. Общественные СМИ создают мультимедийную платформу для нацменьшинств, которая станет центром развития контента на их языках.

Говоря о том, почему латвийским СМИ до сих пор не удалось завоевать доверие русскоязычных жителей и представителей других нацменьшинств, руководитель NEPLP отметил, что это очень разные люди, а не однородная масса. Многие из них смотрят контент на латышском языке, но одновременно живут в информационном пространстве враждебного Латвии государства, поэтому на этот вопрос нет однозначного ответа, сказал Аболиньш.