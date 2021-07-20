Чтобы не навредить себе: 6 ритуалов по уходу за кожей после загара

2. Слегка просушить. После мытья кожу следует просушить, ни в коем случае ее нельзя тереть. Растирание может причинить коже дискомфорт; если кожа слишком загорела, она - чувствительна и отвечает на раздражение.

3. Обильно увлажнить. После душа рекомендуется нанести увлажняющий крем или использовать специальную косметику после загара, содержащую витамин Е, алоэ или пантенол, способствующие регенерации кожи, кокосовое масло или масло какао, или масло облепихи, интенсивно питающие раздраженную кожу. Существуют также кремы, содержащие технологически разработанные, специальные увлажняющие комплексы. Средства для ухода следует использовать по мере необходимости, но не реже двух раз в день, пока не исчезнут неприятные ощущения, вызванные солнцем.

Принять во внимание: после солнечных ванн подходит любой увлажняющий крем, однако специальный крем после загара продлевает стойкость полученного загара, и он выраженно уменьшает зуд и успокаивает. В идеальном случае следует использовать два типа кремов: один - предназначенный для лица, а другой - для тела. Но если в дорожной сумке нет места для обоих средств, то предпочтение отдается крему для лица, который можно смело наносить на зону декольте, руки и другие части тела. Также взрослые могут пользоваться косметикой для загара, предусмотренную для детей, однако она не рекомендуется для людей с проблемной кожей.

4. Особо заботиться о коже лица. Именно лицо наиболее часто и длительно подвергается воздействию УФ-лучей, поэтому ему необходим особый уход. Вечером после солнечных ванн и впоследствии пару раз в неделю желательно побаловать кожу увлажняющей, восстанавливающей маской для лица или серумом, содержащим гиалуроновую кислоту, пантенол или экстракт голубой орхидеи.

5. Эффективно охладить. Чтобы поспособствовать охлаждению кожи, ее можно оросить термальной или целлюлярной водой, которая не только охладит кожу, но и будет способствовать процессам заживления и восстановления кожи. Весной и летом рекомендуется термальная вода, а целлюлярную можно использовать круглый год. Термальную воду можно безопасно использовать для охлаждения также и детской кожи. Некоторые средства после загара, например, гели с алоэ, можно положить в холодильник, так они создают на коже приятный охлаждающий освежающий эффект.

6. Пить много жидкости. Когда кожа очищена, увлажнена и обогащена ценными веществами, следует помнить, что на этом заботы не заканчиваются. После принятия солнечных ванн важно пить достаточное количество несладкой жидкости, например воды комнатной температуры или теплого (не холодного, не кипящего) зеленого чая.

Что не делать после солнечных ванн?

Не наносить увлажняющие средства перед душем

Перед ополаскиванием кожи не желательно наносить увлажняющие средства по двум причинам. Во-первых, песок и другая грязь могут вызвать еще большее раздражение кожи. Во-вторых, они не позволят средству выполнить свою функцию и воздействовать достаточно эффективно.

Не тереть и не использовать скраб

После принятия солнечных ванн с кожей следует обращаться внимательно - ее нельзя тереть, тереть или очищать с помощью скраба в течение как минимум одной недели. Если кожа обгорела, не рекомендуются проводить эпиляцию, бритье или ваксинг на коже, татуировать или проводить другие процедуры, которые дополнительно могут вызвать раздражение. Следует помнить, что коже требуется время, чтобы оживиться, т.е. процессы регенерации или восстановления занимают в среднем 28 дней.