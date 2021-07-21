Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг DW

Как объясняет в интервью DW Георг Беренс (Georg Behrens), профессор кафедры ревматологии и иммунологии Медицинской школы Ганновера, очень редко те, кто получил прививку, действительно могут умереть от инфекции, поскольку вакцина не повлияла на выработку необходимого количества антител - это происходит, например, в тех случаях, если человек принимает иммуносупрессивные препараты или перенес трансплантацию органов. Кроме того, эффект от вакцинации спустя какое-то время ослабевает. "При неблагоприятном стечении обстоятельств люди действительно могут заразиться и после вакцинации", - признает ученый. Тем не менее в целом вакцины защищают очень хорошо - хотя и не дают стопроцентной защиты.

Недавнее исследование с использованием моделирования, проведенное при участии агентства Public Health England, дает основание предположить, что на сегодняшний день вакцинация предотвратила около 7,2 миллиона случаев заражения и 27 тысяч смертей в одной лишь Великобритании. "Количество инфекций и смертей, предотвращенных программой вакцинации, не только поразительно велико, но и растет экспоненциально в течение всего периода действия вакцинации", - объясняет один из авторов исследования Пол Биррелл.

Хороший защитный эффект при полной вакцинации

Опрошенные DW эксперты убеждены в действенности вакцин против дельта-варианта. "Прививки невероятно эффективны, - говорит вирусолог Фридеманн Вебер (Friedeman Weber). - Иммунный ответ у вакцинированных людей, получивших двойную дозу, спустя некоторое время сильнее или, по крайней мере, на таком же уровне, как у людей, у которых выработались антитела после инфекции".

Мнения экспертов подтверждаются и научными выводами. Недавно в журнале Nature были опубликованы результаты исследования, согласно которым вакцина BioNTech/Pfizer по-прежнему надежно защищает от дельта-варианта. Между тем новые данные из Израиля говорят о том, что защитный эффект BioNTech/Pfizer против дельта-вируса, по сравнению с предыдущими исследованиями, несколько снизился и сейчас находится на уровне 64 процентов.

Израильские ученые пришли к заключению, что вакцинация также предотвращает "всего" 64 процента заболеваний ковидом с симптомами. Тем не менее она по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелых инфекций с последующей госпитализацией. Как именно Управление здравоохранения Израиля получило эти данные, пока неясно: пресс-служба не дала более подробной информации о методике исследования.

Канадские ученые, в свою очередь, установили, что вакцина Moderna также демонстрирует относительно высокий уровень защиты от дельта-варианта: по данным их исследования, вакцинация этим препаратом обеспечивает 72-процентную защиту через 14 дней после введения первой дозы. Данные об эффективности после введения второй дозы пока отсутствуют.

Результаты исследований об эффективности вакцин различны

Более ранние данные из Великобритании говорили о том, что эффективность вакцин BioNTech/Pfizer и AstraZeneca против тяжелого течения ковида выше, чем следует из исследования израильтян: согласно выводам агентства Public Health England, вакцинация BioNTech/Pfizer предотвращает тяжелое течение от дельта-варианта с госпитализацией на 94% после первой дозы и на 96% - после второй. Люди, получившие вакцину AstraZeneca, на 71 процент защищены от тяжелого течения болезни с госпитализацией после первой прививки, а после второй - даже на 92 процента.

Сравнив выводы ученых из Израиля, Канады, Англии и Шотландии об эффективности вакцин BioNTech, AstraZeneca и Moderna против дельта-варианта, издание Financial Times пришло к выводу, что результаты сделанных на сегодняшний день исследований существенно разнятся между собой.

Что же касается компании Johnson & Johnson, то достоверной информации о действенности разработанной ею вакцины пока мало. Согласно исследованию, проведенному по заказу компании Johnson & Johnson с участием всего 20 испытуемых, вакцинация вызывает "сильный иммунный ответ" даже спустя восемь месяцев после введения. Однако компания пока не сделала официального заявления об эффективности препарата против дельта-варианта.

Потребуется ли нам ревакцинация?

Георг Беренс из Медицинской школы Ганновера подчеркивает, что необходимо учитывать, когда именно были привиты жители Израиля, заразившиеся дельта-вариантом. Первые прививки, напоминает он, были сделаны еще в декабре 2020 года. Со временем эффект от вакцинации может постепенно ослабевать, и не исключено, что может понадобиться еще одна доза вакцины.

Производители вакцины BioNTech/Pfizer в недавнем пресс-релизе также указывают на этот фактор. Они говорят о том, что для поддержания эффективности необходима третья прививка спустя полгода после второй дозы, и призывают национальных регуляторов одобрить ее.

Насколько вероятны еще более опасные варианты?

"Новые варианты коронавируса, вероятно, будут с нами еще долгое время", - констатирует вирусолог Фридеман Вебер. Они перестанут появляться лишь тогда, когда будет вакцинировано большинство населения. Но ученый не верит, что прививки со временем прекратят действовать.

Профессор Георг Беренс признает, что заранее невозможно предугадать, появятся ли еще более опасные варианты коронавируса. Однако всегда существуют менее опасные мутации, которые не приживаются. По его словам, в любом случае вакцинация является лучшей защитой. Чем больше людей вакцинированы, тем выше иммунитет у населения и тем меньше уровень заболеваемости.

Нужны ли будут новые вакцины?

До сих пор вакцины были эффективны против всех опасных мутаций коронавируса. Если их действенность снизится, безусловно, их придется модифицировать, указывает Пегги Рис (Peggy Riese) из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца. Однако не следует слишком торопиться. "Вакцина не разрабатывается так быстро. Если каждые три месяца будет появляться новая мутация, мы не будем успевать с созданием новых вакцин", - предостерегает она. В противном случае может случиться так, что вакцина будет адаптирована к какому-то конкретному варианту, но затем ее уже нельзя будет использовать, потому что вирус снова мутирует, объясняет ученая.

Вирусолог Вебер смотрит на это иначе: "Вакцины необходимо модифицировать немедленно". Производитель BioNTech/Pfizer уже заявил, что в настоящее время разрабатывает вакцину именно против дельта-варианта. Первые клинические испытания должны начаться в августе.

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Исследователи из известной университетской клиники "Шарите" в Берлине также предполагают, что эффективность вакцин против ковида во время пандемии нужно регулярно проверять и при необходимости модифицировать препараты. В настоящее время число инфекций во всем мире огромно, поэтому коронавирус также может эволюционировать быстрее, говорится в пресс-релизе клиники.