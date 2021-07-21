Ср, 21.07.2021
Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Бывшего помощника и близкого друга Трампа обвинили в работе на ОАЭ в качестве "иностранного агента"

Томас Баррак. ФОТО: 2016 Getty Images/Scanpix

Власти США задержали бывшего главу инаугурационного комитета 45-го президента США Дональда Трампа. 74-летний Томас Баррак обвиняется в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику США, сообщает Associated Press.

В США суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинил Баррака в том, что он действовал как незарегистрированный "иностранный агент", когда в 2016-2018 годах пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Его также обвинили в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Баррак отверг все выдвинутые обвинения.

Власти США также обвинили в лоббировании интересов ОАЭ 27-летнего американца Мэттью Граймза. В прошлом он руководил компанией Баррака, и 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль Малика, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника.

Известно, что Баррака и Граймза задержали в Южной Калифорнии. Малик все еще остается на свободе. Предположительно, он на Ближнем Востоке. В прошлом Малик жил в Лос-Анджелесе, но уехал из США в 2018 году спустя три дня после того, как его допросили правоохранительные органы.

Томас Баррак - один из давних близких друзей Дональда Трампа. Известно, что он стал последним из длинного списка соратников Трампа, которым предъявили обвинения по уголовным делам.


НАВЕРХ
Back