Советник Байдена обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности

"Салливан поддержал народ Беларуси, а также выразил уважение за мужественность и решимость оппозиции, включая борьбу Тихановской за демократию и права человека", - говорится в сообщении пресс-секретаря совета.

"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за свои действия, в том числе путем введения санкций".

Салливан повторил призыв администрации Байдена к проведению международного расследования инцидента 23 мая, в ходе которого была совершена экстренная посадка самолета Ryanair и немедленно призывает Лукашенко освободить всех политических заключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого - проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", подчеркивается в заявлении.

Тихановская в настоящее время продолжает свой визит в США. В ходе встречи она уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Саливаном.