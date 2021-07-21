Ср, 21.07.2021
С высокой долей вероятности осенью ожидается значительный прирост заболеваемости Covid-19, и для его ограничения правительству нужно будет сделать серьезные шаги. Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра
Владислав Весперис, заместитель руководителя Межведомственного координационного центра
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Советник Байдена обещал Тихановской привлечь режим Лукашенко к ответственности

Светлана Тихановская ФОТО: AXEL SCHMIDT/REUTERS

Во вторник, 20 июля, cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Вашингтон продолжит свои усилия для того, чтобы привлечь режим Александра Лукашенко к ответственности за его действия, в частности путем введения санкций, сказано в заявлении пресс-секретаря Салливана Эмили Хорн.

"Салливан поддержал народ Беларуси, а также выразил уважение за мужественность и решимость оппозиции, включая борьбу Тихановской за демократию и права человека", - говорится в сообщении пресс-секретаря совета.

"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за свои действия, в том числе путем введения санкций".

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Салливан повторил призыв администрации Байдена к проведению международного расследования инцидента 23 мая, в ходе которого была совершена экстренная посадка самолета Ryanair и немедленно призывает Лукашенко освободить всех политических заключенных и вступить "в полноценный и искренний политический диалог с лидерами демократической оппозиции и представителями гражданского общества, цель которого - проведение свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ", подчеркивается в заявлении.

Тихановская в настоящее время продолжает свой визит в США. В ходе встречи она уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Саливаном.

Тихановская заявила, что в ходе визита США призвали лидеров Соединенных штатов ужесточить санкции против белорусских компаний, тем самым пытаясь огородить бизнесменов от авторитарного лидера Лукашенко.


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