7 незаметных трюков, при помощи которых вас проверяют во время собеседования

Вам предлагают чашечку кофе

Этот тест приобретает все большую популярность: до начала собеседования вам предлагают взять кофе на кухне, а после интервью следят за тем, что вы будете делать с кружкой - оставите на столе или помоете. Правильным действием будет мытье чашки, а этот тест дает возможность посмотреть на манеры человека.

Вас специально заставляют ждать

Намного серьезнее теста с чашкой кофе, если, придя на собеседование в 9:00, вам придется ждать 10 минут, а затем еще и еще. Примите во внимание, что в такой ситуации проверяется ваша эмоциональная стабильность и то, насколько сильно вы хотите получить эту работу.

На вас резко начинают кричать

... или разговор начинается на повышенных тонах. Это то же самое, что и в предыдущем пункте - проверяется эмоциональная устойчивость во время стрессовых ситуаций. Главное - сохранять спокойствие и отвечать на заданные вопросы.

Вас просят о невозможном

Как вы будете действовать, если во время собеседования вас попросят выпрыгнуть в окно? Этот тест придуман для проверки нестандартного мышления. Например, поднимитесь на подоконник и спрыгните на пол или спросите: "А какую выгоду получит компания от моего падения из окна?".

Работодатель начинает странно себя вести

Во время беседы за вами перестают наблюдать, смотрят в экран компьютера, телефона или вообще выходят из помещения. Примите во внимание, что таким образом проверяют, как вы умеете привлекать внимание других людей. Эффективной контрмерой может быть просьба перенести собеседование на другое время.

Кандидата знакомят со всей командой

Может случиться так, что после интервью вас начнут знакомить с командой. Это не факт того, что вас приняли на работу, скорее - работодатель хочет узнать мнение других людей о вас.

Начальник роняет на пол ручку