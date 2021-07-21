Maxima предупреждает о фиктивной лотерее в честь 20-летнего юбилея компании от ее имени

При нажатии на ссылку пользователь попадает на новую страницу. Внешний вид мошеннического сообщения вводит в заблуждение по поводу 20-летнего юбилея Maxima, и это мошеннические действия с целью заполучить денежные средства пользователей за получение подарка.

Maxima Latvija не связана с этой фиктивной лотереей и призывает ни в коем случае не подтверждать получение призов.

ФОТО: Maxima

ФОТО: Maxima

Maxima Latvija уже отреагировала на попытку мошенничества и направила запрос блокировать мошеннический контент, а также планирует обратиться в учреждение по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий CERT.

Maxima еще раз напоминает, что при появлении данного и подобных ему сообщений их нужно тщательно оценить – идентифицировать отправителя, содержание сообщения, интернет-адрес, на который оно ведет, а также объем запрашиваемой информации.

Сообщения Maxima рассылаются только тем клиентам, которые разрешили это в своем профиле карты PALDIES, и в качестве отправителя всегда будут указаны Maxima или PALDIES. Кроме того, связанные ссылки всегда будут вести на надежный источник - www.maxima.lv или другой связанный с магазином источник. От клиентов никогда не требуется подписка на услуги третьих сторон, плата за абонирование дополнительных услуг или доставку приза.

ФОТО: Maxima