Ср, 21.07.2021
Если каждый день приходят разные сообщения, это превращает антикризисное управление в кошмар. Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии
1

Maxima предупреждает о фиктивной лотерее в честь 20-летнего юбилея компании от ее имени

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Maxima Latvija информирует о том, что зафиксировано несколько случаев, когда в социальной сети Facebook люди получают приглашения принять участие в лотерее, а после посещения Facebook на панели сообщений интернет-браузера и операционной системы Windows появляется приглашение якобы от Maxima получить выигранный приз.

При нажатии на ссылку пользователь попадает на новую страницу. Внешний вид мошеннического сообщения вводит в заблуждение по поводу 20-летнего юбилея Maxima, и это мошеннические действия с целью заполучить денежные средства пользователей за получение подарка.

Maxima Latvija не связана с этой фиктивной лотереей и призывает ни в коем случае не подтверждать получение призов.

1
ФОТО: Maxima
ФОТО: Maxima

Maxima Latvija уже отреагировала на попытку мошенничества и направила запрос блокировать мошеннический контент, а также планирует обратиться в учреждение по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий CERT.

Maxima еще раз напоминает, что при появлении данного и подобных ему сообщений их нужно тщательно оценить – идентифицировать отправителя, содержание сообщения, интернет-адрес, на который оно ведет, а также объем запрашиваемой информации.

Сообщения Maxima рассылаются только тем клиентам, которые разрешили это в своем профиле карты PALDIES, и в качестве отправителя всегда будут указаны Maxima или PALDIES. Кроме того, связанные ссылки всегда будут вести на надежный источник - www.maxima.lv или другой связанный с магазином источник. От клиентов никогда не требуется подписка на услуги третьих сторон, плата за абонирование дополнительных услуг или доставку приза.

ФОТО: Maxima

Если вы получили от Maxima смс, сообщение по электронной почте или всплывающее сообщение в интернет-браузере, чья достоверность вызывает сомнения, призываем вас убедиться в правдивости информации на сайте www.maxima.lv, обратившись к нам в социальных сетях, по электронной почте info@maxima.lv или позвонив по информационному телефону 80002020.


НАВЕРХ
Back