Maxima предупреждает о фиктивной лотерее в честь 20-летнего юбилея компании от ее имени

При нажатии на ссылку пользователь попадает на новую страницу. Внешний вид мошеннического сообщения вводит в заблуждение по поводу 20-летнего юбилея Maxima, и это мошеннические действия с целью заполучить денежные средства пользователей за получение подарка.
Maxima Latvija не связана с этой фиктивной лотереей и призывает ни в коем случае не подтверждать получение призов.
Maxima Latvija уже отреагировала на попытку мошенничества и направила запрос блокировать мошеннический контент, а также планирует обратиться в учреждение по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий CERT.
Maxima еще раз напоминает, что при появлении данного и подобных ему сообщений их нужно тщательно оценить – идентифицировать отправителя, содержание сообщения, интернет-адрес, на который оно ведет, а также объем запрашиваемой информации.
Сообщения Maxima рассылаются только тем клиентам, которые разрешили это в своем профиле карты PALDIES, и в качестве отправителя всегда будут указаны Maxima или PALDIES. Кроме того, связанные ссылки всегда будут вести на надежный источник - www.maxima.lv или другой связанный с магазином источник. От клиентов никогда не требуется подписка на услуги третьих сторон, плата за абонирование дополнительных услуг или доставку приза.
Если вы получили от Maxima смс, сообщение по электронной почте или всплывающее сообщение в интернет-браузере, чья достоверность вызывает сомнения, призываем вас убедиться в правдивости информации на сайте www.maxima.lv, обратившись к нам в социальных сетях, по электронной почте info@maxima.lv или позвонив по информационному телефону 80002020.