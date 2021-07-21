Как много карманных денег нужно ребенку? А когда доверить ему личную банковскую карту?

Чтобы определить размер карманных денег, рекомендуется учитывать общие ежемесячные расходы семьи. Например, карманные деньги можно выдавать раз в месяц или разделить их на несколько меньших и более частых платежей в зависимости от возраста ребенка. Самым маленьким, у которых еще только формируется понимание о деньгах, сначала рекомендуется выдавать карманные деньги только на пару дней. В случае если ребенок раньше потратил все выданные деньги, рекомендуется придерживаться ранее определенного размера карманных денег. Здесь важно следить за тратами ребенка - если за неделю тратится предусмотренная на месяц сумма, обговорите и дайте совет, чтобы ребенок затем уже самостоятельно мог планировать свой бюджет и оценивать необдуманные траты.

Ежедневный размер карманных денег также может формироваться в соответствии с занятиями ребенка, например, едет ли он в долгую поездку, или это школьный день, когда питание уже запланировано, и деньги нужны только на дополнительные траты, соответственно, размер денег может быть меньше. Так же важно обговаривать с ребенком в повседневной жизни способы, как, поменяв привычки, можно сэкономить карманные деньги или уменьшить повседневные траты. Например, воду, чтобы взять с собой в своей бутылочке, можно подготовить и дома, а не покупать воду в бутылке в магазине, - это будет как более дружественно к окружающей среде, так и позволит сэкономить карманные деньги.

Второй шаг: собственная платежная карта

Платежная карта позволит ребенку получить первый опыт с банковскими услугами, например, использованием банкомата и интернет-банка, соблюдением правил безопасности, а также облегчит возможность родителям следить за тратами ребенка и определять их лимит.

Дети чаще, чем взрослые, поддаются эмоциональным покупкам, нередко даже не помня, куда потратили карманные деньги.

Просмотрев историю расчетов, родители могут быть проинформированы о покупках, что, таким образом, обеспечивает и толчок к разговору о более ответственном совершении покупок.

Умение считать может быть первым признаком, что ребенок готов к своей первой платежной карте,

которая станет прекрасным способом, как способствовать самостоятельности, ответственности и пониманию ребенка о финансах, в свою очередь, родителям она будет служить удобным инструментом для перечисления карманных денег и надзора за ними.

Третий шаг: создание накоплений

Намного полезнее исполнения каждого малейшего желания ребенка побуждать его самому создавать накопления на какую-то определенную цель, например, на новую игрушку или телефон. Это одновременно поможет ребенку понять, за какое время можно достичь цели, откладывая конкретную сумму.

Если ребенок приобретет желаемое за накопленные им самим деньги, удовлетворение от покупки также будет большим.