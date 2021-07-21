В Балтии впервые в мире появился шеф-повар с искусственным интеллектом. Как он работает и для чего нужен?

Чтобы решить эту проблему, просветить и направить общественность на путь к более экологичному и устойчивому будущему, Rimi стала первой сетью супермаркетов в мире, внедряющей уникальный цифровой инструмент "Опустоши холодильник", который при помощи искусственного интеллекта будет генерировать рецепты из продуктов, имеющихся в наличии у пользователя.

Новый инструмент, бета-версия которого интегрирована в веб-сайт Rimi, позволяет пользователю отмечать, какие продукты или остатки еды ему доступны, и на основе этой информации виртуальный шеф-повар разработает здоровые высококачественные рецепты, включающие выбранные ингредиенты. Инструмент был разработан в сотрудничестве со стартапом из Дании, компанией Plant Jammer.

"Пищевые отходы по-прежнему остаются большой проблемой. Недавнее исследование Rimi показывает, что до 90% жителей Балтии выбрасывают еду, потому что она испортилась. Rimi постоянно инвестирует в инновационные технологии, которые помогают точно прогнозировать заказы на продукты и отслеживать маркировку продуктов с надписью "рекомендовано до", чтобы сократить количество пищевых отходов в нашей деятельности. Теперь вместе с партнерами мы нашли способ, как помочь и нашим клиентам на пути в решении этой проблемы. Инновационный цифровой инструмент позволяет с помощью всего нескольких щелчков мышью узнать, что застряло в наших холодильниках и кладовых, а шеф-повар с искусственным интеллектом сделает все остальное, комбинируя ингредиенты в рецептах вкусных и здоровых блюд", - говорит Лиене Перия, директор по цифровому развитию Rimi Baltic.

Разработчики инструмента, датский стартап Plant Jammer, вместе с опытными поварами обучили искусственный интеллект, опираясь на основные принципы вкусной еды, который в каждом приеме пищи сочетает в себе умами, кислый, сладкий, хрустящий, ароматный и сытный вкусы, а также на анализ опыта и принципы правильного приготовления продуктов более миллиона пользователей. П

ользователям этого инструмента доступно почти бесконечное множество рецептов:

запеканки, супы, пицца, блюда из макарон, салаты, тако, ризотто, пироги, тушеные блюда и многие другие варианты, подходящие для самых разных людей, в том числе для веганов и вегетарианцев.

"Мы стараемся не только упростить поиск ответов на один из наиболее часто задаваемых вопросов - что мы будем есть сегодня, но и побуждаем людей есть более здоровую пищу, выбрасывать меньше продуктов и разнообразить свое меню с помощью созданной нами платформы", - говорит Микаэл Хаасе (Michael Haase), создатель и руководитель датского стартапа Plant Jammer.

Бета-версия нового инструмента Rimi доступнa бесплатно на веб-сайте Rimi тут.