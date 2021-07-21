В Лондоне украли бриллианты: хитрая мошенница заменила их на камни

Лулу Лакатос пришла в магазин Boodles, чтобы оценить семь бриллиантов, которые затем положила обратно в мешочек, рассказали в суде. Однако, когда позже сотрудники магазина открыли мешочек, вместо бриллиантов там оказалось семь маленьких камней.

"Обвиняемая обманным путем украла бриллианты, ​​- заявил прокурор Филип Стотс. "Считается, что она сыграла очень важную и центральную роль в заговоре, который был чрезвычайно изощренным, хорошо спланированным и прибыльным".

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Николас Уэйнрайт, председатель Boodles, рассказал в суде, что в феврале того же года он познакомился с человеком, называвшим себя Саймон Гласс. Он сказал, что хочет купить ценные алмазы. Месяц спустя они встретились в Монако, где Гласс познакомил Уэйнрайта со своим российским деловым партнером Александром. Они договорились о продаже семи бриллиантов.

Покупатели настаивали на том, чтобы перед покупкой драгоценные камни осмотрела оценщик по имени Анна (на самом деле это была Лакатос), а после ее визита они должны были храниться в магазине Boodles до тех пор, пока магазин не получит оплату. Каждый бриллиант был помещен в коробочку, а все коробочки - в закрытый мешочек.

В суде рассказали, что в подходящий момент Лакатос обменяла его на идентичный мешочек с мелкими камнями вместо бриллиантов.