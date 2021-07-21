Решение о демонтаже скамеек в Верманском саду приостановлено

Как депутат написал в Twitter, сообщение о том, что на эстраде будут убраны скамейки, не соответствует действительности. Парк нельзя оставлять без скамеек, и этого не произойдет, заверил он.

Депутат пообещал, что на заседании комитета будут найдены решения, как защитить Верманский сад от вандалов, но сделать это нужно так, чтобы не страдали все посетители парка.

Как ранее заявило муниципальное предприятие Rīgas meži, для того чтобы ликвидировать место ночной жизни в Риге, с эстрады Верманского сада планируется убрать скамейки.

Как сообщили в Rīgas meži, в этом году Верманский парк все чаще выбирают в качестве места для ночной жизни бездомные и хулиганы. Чтобы исключить комфортные условия для выпивки, употребления наркотиков, шума и ночевок, принято решение убрать скамейки с эстрады.

В свою очередь, Рижскую муниципальную полицию попросили чаще проверять эту территорию.

Как сообщает компания, беспорядок и разбросанный мусор на эстраде Верманского парка наблюдаются практически каждое утро.

"В ночное время вандалы передвигают скамейки, бросают мусор, вырывают насаждения и разрисовывают недавно покрашенные стены. Поскольку туалеты возле парка на ночь закрыты, люди используют для этих целей углы эстрады и зеленые насаждения. Поэтому персоналу парка приходится каждое утро устранять нанесенный ущерб", - сообщает компания.

Рижская муниципальная полиция включила парк в маршрут ежедневного патрулирования.

Полиция также регулярно ловит в парке нарушителей - в основном несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и другие вещества, вызывающие зависимость.

Хотя присутствие полиции в парке является частым явлением, вандалам требуется относительно короткое время, чтобы совершить правонарушение, и некоторым часто удается безнаказанно сбежать.