Выдавали себя за сотрудников банков: в течение недели мошенники украли со счетов латвийцев более 200 000 евро

Чаще всего мошенники выдавали себя за сотрудников латвийских банков и других финансовых специалистов, заявляя по телефону людям, что с их личными счетами проводятся незаконные операции и для их предотвращения необходимо назвать данные доступа к банковскому счету.

Больше всего денег таким образом удалось выманить у жительницы Огре - 20 000 евро. Самая крупная сумма мошенничества в Риге составила 18 000 евро, в Латгале - 8 500 евро.

16 июля в полицию поступило заявление от жительницы Огре, которая сообщила, что в начале июля ей позвонил мужчина, который утверждал, что является финансовым специалистом. Незнакомец заявил, что на брокерской платформе на имя женщины был создан счет на 9000 евро и его нужно закрыть. Для получения денег необходимо перевести деньги на счет, указанный мужчиной.

Мошенник также попросил женщину установить на ее компьютер программное обеспечение AnyDesk, удаленно подключился к компьютеру и, скорее всего, произвел незаконные действия в отношении ее средств. Всего у женщины было украдено около 20 000 евро - за счет взятых на ее имя займов в различных кредитных учреждениях.

В свою очередь в Кенгарагский участок полиции в Риге 17 июля поступило заявление от женщины, у которой с банковского счета в Citadele было украдено около 18 000 евро. Она сообщила, что накануне ей позвонил русскоговорящий мужчина и заявил, что является сотрудником службы безопасности банка Citadele. Он сообщил, что кто-то пытался незаконно снять деньги с ее счета, поэтому необходимо принять меры для повышения безопасности.

Сначала женщина не поверила, что ей звонят из банка, но мошеннику удалось ее убедить. Он попросил женщину установить на ее компьютер программу TiemViewer, удаленно подключился к компьютеру жертвы и произвел действия с ее счетами, которые жертва подтверждала сама с помощью номера пользователя и паролей Smart-ID. Преступник настоятельно рекомендовал женщине ни в коем случае не заходить на ее счет в интернет-банке.

На следующий день мошенник вновь позвонил, продолжая манипулировать банковскими счетами женщины, и она вновь подтвердила операции паролями. Кроме того, мошенник убедил ее внести на банковские счета наличные деньги, утверждая, что "мошенники могут ее выследить и украсть деньги из дома".

В Даугавпилсском крае 14 июля была получена информация от женщины, которой позвонил человек, выдававший себя за финансового специалиста, и заявил, что на ее имя был открыт незаконный валютный счет, и попросил ее закрыть его, установив на компьютер программу AnyDesk.

Женщина поверила мошеннику и выполнила инструкции, установив программное обеспечение на свой компьютер и раскрыв личную информацию. В результате на ее имя были взяты ссуды, которые были переведены на другие счета, и, таким образом, украдено около 8 500 евро.

Другие жители Латвии были обмануты на другие суммы - несколько сотен или несколько тысяч евро.

Госполиция напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя разглашать коды доступа к банковскому счету. Также нельзя вводить банковские реквизиты на веб-сайтах или загружать программы, присланные незнакомцами. Мошенники могут попросить установить на компьютеры программное обеспечение TeamViewer, QuickSupport, AnyDesk и другие для удаленного подключения к компьютеру жертвы с целью мошеннических операций со счетами и платежными транзакциями.

Прежде чем использовать т.н. инвестиционные платформы и проводить транзакции, полиция призывает проверить, зарегистрирована ли указанная компания в Латвии, каковы виды ее деятельности и другая информация, указывающая на то, что компания действительно работает, а также проверить, получила ли она лицензию Комиссии рынка финансов и капитала.