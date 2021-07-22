Компромисс с Меркель и уступка Москве. США и Германия договорились о “Северном потоке”

Несколько месяцев высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена и правительства Ангелы Меркель вели переговоры о том, как закончить эти препирательства. Байден в мае приостановил действие санкций против Nord Stream 2 AG и ее руководства, чтобы не мешать этим переговорам.

Об условиях соглашения еще накануне рассказали, ссылаясь на неназванных чиновников и дипломатов, агентства Рейтер и Блумберг, газета Wall Street Journal и интернет-издание Politico.

трубы для "Северного потока" в порту ФОТО: Getty Images

Частичный отказ от санкций

Соединенные Штаты по договоренности с Германией обещают не восстанавливать санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководства - но при этом оставляют за собой право вводить точечные санкции против участников проекта.

"Американцы - по-прежнему против газопровода, но говорят, что соглашение с Германией уменьшит вероятность того, что Россия применит поставки энергоносителей как оружие против Украины и других стран региона. США опасаются, что Россия может прекратить поставки энергоносителей в Украину и другие страны, что станет одной из форм агрессии, а также того, что Украина лишится платы за транзит по существующему наземному трубопроводу", - напоминает агентство Рейтер.

С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен в июне на слушаниях в Палате представителей сказал, что вторая очередь "Северного потока" построена на 98%, и ее достройка - фактически уже дело решенное, хотя санкции США и затормозили проект.

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле, встречавшийся в вторник и среду в Киеве с руководством правительства и офиса президента Украины, заверил собеседников, что США не дадут России шантажировать Украину при помощи энергоносителей. Об этом сообщил в пресс-релизе Госдепартамент США.

Компромисс с Берлином и уступка Москве

Кирилл Белянинов,Вашингтон

О том, что соглашение между США и Германией по "Северному потоку-2" должно предоставить Украине гарантии сохранения транзита российского газа как минимум на ближайшие 10 лет, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила за несколько часов до публикации текста договора.

"Нам нужно работать над тем, чтобы снизить экономическую зависимость Украины от российского газа, - сказала она, выступая на слушаниях в комитете по международным делам Сената. - Если бы это соглашение не было подписано, то, учитывая завершенность трубопровода на 95%, Украина бы подверглась значительно большему риску".

Во время брифинга в Госдепартаменте высокопоставленный представитель администрации впервые раскрыл детали соглашения, о котором уже несколько дней подряд сообщали ведущие мировые СМИ.

Согласно договоренности между Вашингтоном и Берлином, Германия выделит более 200 млн евро на поддержку энергетического сектора Украины, и организует так называемый "зеленый фонд" в один миллиард долларов для поддержки энергетической независимости страны.

Кроме этого, и Вашингтон и Берлин пообещали использовать все имеющиеся возможности для продления контракта на транзит российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году.

И демократы, и республиканцы в Конгрессе США эти договоренности восприняли с нескрываемым разочарованием.

Еще во время своей предвыборной кампании Джо Байден называл соглашение о строительстве трубопровода в обход Украины "плохой сделкой", а будущий госсекретарь Блинкен во время утверждения своей кандидатуры в Сенате пообещал "сделать все" для того, чтобы остановить этот проект.

Санкционные пакеты, одобренные Конгрессом США в декабре 2019-го и в начале 2020 года, фактически заморозили строительство "Северного потока-2", но всего лишь через четыре дня после инаугурации Байдена, 24 января, работы по завершению трубопровода были возобновлены.

Несмотря на предвыборные обещания, администрация США тогда не предприняла никаких действий, вместо этого начав переговоры с Берлином о возможном компромиссе.

Уже через несколько месяцев в Вашингтоне ясно дали понять, что Белый дом готов пойти на уступки и Берлину, и Москве. Вопреки требованию закона, Госдепартамент объявил, что не собирается вводить санкций против компании-оператора трубопровода Nord Stream2 AG, которая является стопроцентной "дочкой" Газпрома, и ее топ-менеджера, давнего друга Владимира Путина Маттиаса Варнига.

Это решение в Москве явно расценили как проявление политической слабости. Газпром уменьшил поставки газа в Европу, несмотря на растущий спрос. Путин, в свою очередь, публично заявил о том, что Москва может рассмотреть вопрос об увеличении поставок через Украину, только если власти в Киеве изменят свое поведение.

Российскую риторику в Вашингтоне предпочли не заметить. Вместо этого 20 июля в Киев отправился советник Госдепартамента Дерек Шолле, который должен убедить украинские власти воздержаться от публичных протестов против завершения строительства трубопровода.

В Конгрессе США, правда, не собираются прекращать борьбу с "Северным потоком". В начале июля законодатель-демократ Марси Каптур и республиканец Энди Харрис внесли на рассмотрение палаты поправку к закону о финансировании Госдепа, которая предполагает немедленное возобновление санкций против компании-оператора трубопровода, и обязывает администрацию также ввести санкции против всех участников строительства.

Поправка, правда, касается только бюджета Госдепартамента на следующий, 2022 год. Как считают в Вашингтоне, до этого строительство трубопровода уже может быть завершено.

Светлое энергетическое будущее

"Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", - сказал сам Шолле в интервью "РБК-Украина".

Германия обязуется привлечь инвестиции на развитие в Украине альтернативной энергетики и укрепление энергетической безопасности страны.

Предполагается, что это будут средства частных компаний, но привлеченные под гарантии немецкого правительства.

Байден и Меркель не договорились

Ангела Меркель, Джо Байден ФОТО: AFP

Джо Байден и Ангела Меркель на прошлой неделе встречались в Вашингтоне, но ни о какой договоренности о "Северном потоке" после этой встречи объявлено не было: стороны лишь заявили, что не позволят Москве использовать экспорт энергоносителей для шантажа соседей.

В Германии говорят, что в качестве ответа на такие действия России страна может сократить импорт российского газа; Ангела Меркель во время визита в США сказала, что у Берлина есть и другие рычаги - например, новые санкции Евросоюза.

В Германии в конце сентября пройдут выборы бундестага, после которых Ангела Меркель покинет пост канцлера, а одной из претенденток на ее место является лидер зеленых Анналена Бербок, которая выступает за немедленное закрытие проекта "Северный поток-2". Правда, в последнее время зеленые существенно отстают в опросах от партии Меркель, Христианско-демократического союза.

Американский Госдеп заявил в среду, что США настроены работать с будущими властями ФРГ по "Северному потоку".

Украина ждет встречи Зеленского с Байденом

Владимир Зеленский, Дональд Трамп ФОТО: AFP

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщения о готовящемся соглашении США и Германии, сказал журналистам, что подобные решения не должны приниматься за спиной тех, кого они непосредственно касаются, и что окончательно ситуация прояснится только во время визита Зеленского в Вашинтон.

"Северный поток-2" - это вообще не про экономику и роскошную жизнь отдельных лоббистов. Это исключительно политический или даже публичный и масштабный пропагандистски-лоббистский проект, который руководство России хочет использовать как оружие против Украины и других стран региона. Работа над тем, чтобы не допустить реализации этого проекта в том виде и с теми последствиями, как задумывалось в России, идет на всех уровнях как в Европе, так и в Америке", - сказал Подоляк изданию "Украинская правда".