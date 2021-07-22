Чт, 22.07.2021
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Янис Цитсковскис, глава Госканцелярии

Автомобиль президента Эстонии пострадал в аварии с паромом

Отвечающий за обслуживающий президента автопарк Департамент полиции и погранохраны (PPA) потребует от TS Laevad компенсацию ущерба, причиненного автомобилю президента во время аварии парома Tõll в среду. ФОТО: RAIGO PAJULA/AFP, Ekrānuzņēmums/Lugeja foto

Отвечающий за обслуживающий президента Эстонии автопарк Департамент полиции и погранохраны (PPA) потребует от TS Laevad компенсацию ущерба, причиненного автомобилю президента Эстонии во время аварии парома Tõll в среду, пишет Rus.Postimees.

Ведущий логистик группы наземного транспорта PPA Энрико Лаанемяэ сказал BNS, что у находившегося на борту Tõll автомобиля президента Эстонии повреждены лобовое стекло и капот, автомобиль отвезли в ремонт, где оценят размер ущерба.

Поскольку пострадал не основной должностной автомобиль президента, по словам Лаанемяэ, в замене автомобиля нет необходимости.

"Но в данном случае речь идет не об обычном случае дорожного страхования, поэтому мы обратились к TS Laevad за компенсацией ущерба", - добавил Лаанемяэ.

Автомобиль президента Керсти Кальюлайд пострадал в 14:40 в среду, когда шедший из порта Виртсу в порт Куйвасту паром Tõll компании TS Laevad на скорости 4 узла врезался в портовый причал - в результате была полностью деформирована аппарель для автомобилей. Запись камеры безопасности в порту Куйвасту показала, что столкновение было очень сильным, но на корпусе парома визуально не видно серьезных повреждений.

Президент Эстонии не пострадала.


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