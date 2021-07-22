Автомобиль президента Эстонии пострадал в аварии с паромом

Ведущий логистик группы наземного транспорта PPA Энрико Лаанемяэ сказал BNS, что у находившегося на борту Tõll автомобиля президента Эстонии повреждены лобовое стекло и капот, автомобиль отвезли в ремонт, где оценят размер ущерба.

"Но в данном случае речь идет не об обычном случае дорожного страхования, поэтому мы обратились к TS Laevad за компенсацией ущерба", - добавил Лаанемяэ.

Автомобиль президента Керсти Кальюлайд пострадал в 14:40 в среду, когда шедший из порта Виртсу в порт Куйвасту паром Tõll компании TS Laevad на скорости 4 узла врезался в портовый причал - в результате была полностью деформирована аппарель для автомобилей. Запись камеры безопасности в порту Куйвасту показала, что столкновение было очень сильным, но на корпусе парома визуально не видно серьезных повреждений.