Взятка 1000 евро: в Курземе полиция остановила пьяного водителя; тот пытался их "купить"

В организме мужчины было обнаружено 2,32 промилле алкоголя. Друг мужчины, который также находился в машине, когда его остановили сотрудники правоохранительных органов, неоднократно предлагал полиции взятку в размере 1000 евро с условием, что преступник будет освобожден. Полиция неоднократно предупреждала мужчину, что взяточничество - преступление и подлежит уголовной ответственности. Мужчина никак не реагировал.

Мужчина вел себя агрессивно, находясь в служебном автомобиле, так как его попытка подкупить сотрудников полиции провалилась.

Мужчина стал непредсказуемым, ругался матом, делал оскорбительные замечания и не реагировал на выговоры сотрудников полиции. На мужчину надели наручники, но он это его не остановило - он ходил вокруг служебной машины, ругался и игнорировал требования сотрудников полиции "встать в назначенное место и прекратить хулиганскую деятельность".

Водитель также не слушался требованиям сотрудников полиции и, находясь в автомобиле службы VP, неоднократно пытался выйти. Мужчина вел себя агрессивно, а действовал - непредсказуемо, поэтому сотрудники правоохранительных органов предупредили его, что наденут на него наручники, но он не отреагировал, поэтому те надели на него наручники.

Полицию также тревожил еще один пассажир в машине. Он пытался отвлечь внимание полиции, чтобы повлиять на время разбирательства. Пассажир не отреагировал "на законные просьбы сотрудников полиции прекратить свою незаконную деятельность и покинуть служебный автомобиль, а также вернуться в машину".

В настоящее время VP возбудила два уголовных дела и пять административных правонарушений по случившемуся. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без прав, а также возбуждены два административных дела за несоблюдение требований закона сотрудниками полиции и хулиганство. В отношении пассажиров автомобиля возбуждено уголовное дело за дачу взятки, а также два административных производства за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и хулиганство. В отношении третьего человека возбуждено дело об административном правонарушении за хулиганство.